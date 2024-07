Horoscop 15-21 iulie 2024 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte, în luna iulie 2024.

Horoscop 15-21 iulie 2024

Evenimentul major al perioadei următoare este dat de intrarea lui Lilith în Balanță, eveniment prevăzut la cumpăna dintre 2023-2024. Venus va intra în Leu, deci noroc de bani numai la persoanele creative. Artiștii, cei născuți cu stea în frunte, îl vor întâmpina cu grație pe Mercur. Dragostea va ține de comunicare, va fi totul centrat la nivelul plexului solar.

Atenție maximă la sănătate pentru Balanțe, Scorpioni, Pești. Au un Neptun retrograd și un Saturn retrograd, dar și a Taurilor. Uranus rezonează cu Marte la ei și există ceva ușor de atenționat.

Berbec / Ascendent Berbec

Revin în viața dvs tablouri, clișee pe care nu reușiți să le observați sau, într-o altă formulă, le ignorați. Discutăm de sirene care sună sus, deci fiți cu băgare de seamă. Luați la întrebări de Cosmos, așa veți fi. E bine ca în astfel de situații să vă găsiți forța lăuntrică, să reușiți să vă conectați la această energie subtilă a Universului. Totul pentru a înțelege ce întrebări, ce este acolo, de ce sunteți luați în vizorul astrelor sau puși sub lupa Cosmosului.

Horoscop 15-21 iulie 2024. Taur / Ascendent Taur

Ceva vă tensionează peste poate! Poate viza sănătatea, dar și cariera sau dragostea. Dacă privim cu atenție la rezonanța conjuncției Marte cu Uranus din Taur, înseamnă ambiționări la cei care știu ce vor de la viață, competiție ca să câștige bani, să lupte cu viața sau intervenții chirurgicale, stomatologice sau risc. Atenție la neatenție, vă puteți accidenta la picioare sau la mâini. Trebuie să fiți atenți dacă folosiți scule sau obiecte tăioase, în grădină sau pe câmp. Nu vă grăbiți!

Gemeni / Ascendent Gemeni

Aspect fast de la trigonul lui Jupiter care este în cădere în zodia dvs, cu karma negativă din Balanță. Nu este neapărat de rău, ci mai degrabă că trebuie să fiți cu băgare de seamă și să nu tratați superficial lucrurile. Pot fi vești bune pentru unii dintre voi. Apare ceva legat de justiție, acte, chestiuni importante la care vă gândiți și care vă pot presa. Veștile, datorită trigonocrației, pot fi bune. Apoi vor urma și alte aspecte mai puțin plăcute, de la tranzitul lui Lilith, atenție mare la persoanele cu care te însoțești. Financiar se anunță câștiguri venusiene, plăcute.

Horoscop 15-21 iulie 2024. Rac / Ascendent Rac

Venus vă părăsește, dar rămâneți ocrotiți de energia soarelui din Rac. Cariera își caută noi coordonate, de bine. Unii caută repliere, reorientare. Ceva obscur, secret, ascuns se anunță în casă, familie, pe relația cu rudele.

Leu / Ascendent Leu

Intrarea lui Venus aduce un plus de bine ca stare de spirit, și nu numai! Susține creativii zodiei, care pot câștiga bani, bonusuri sau pot avea beneficii pe carieră. Vine cu un plus de vivacitate și de spontaneitate dată de Mercur din Leu. Tot el susține călătoriile, puteți să vă regăsiți cu persoane dragi, să ieșiti la terasă, să vă faceți prieteni noi. Pe scurt, stare de bine și o să vă simțiți excelent.

Fecioară / Ascendent Fecioară

Nouățile sunt foarte bune! Ați scăpat din mrejele lui Lilith, Luna neagră, de pe sănătate. În esență, plecarea ei este de bine. A pus o presiune foarte mare pe afect emoțional, pe relațiile cu cei din jur. La unii de bine, la alții depinde: dacă au răni de lins, e altă poveste. Susține anumite parteneriate, alianțe, chestiuni de culise. Până la un anumit punct, pentru că și ea are traiectoria ei și de acum nu vrea să se mai ocupe de așa ceva. În plus, are proasta reputație ca ar strica ce face. Atenție unde se duce Lilith, mai ales pe zona sănătății. În esență, banii pot avea o energie aparte zilele astea.

Horoscop săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Noutăți de care trebuie să țineți obligatoriu seama. Dar nimic nu este obligatoriu, să țineți cont de asta. Unele nu țin de voi. Lilith e în constelația voastră și vizează cumpene diverse. La unele Balanțe care știu să se echilibreze, cumpenele sunt cu tâlc, la altele vor fi dificile sau grele/ greu de depășit, înțeles. Llilith are și ea, din când în când, planuri pentru noi. Trebuie să le depășiți pe toate!

Horoscop 15-21 iulie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

Parteneriatele la control, că e bai! Așa cere Universul în aceste zile. Acest Cosmos care ne coordonează destinul vrea să verifice ceva, cam ca la școală. Dacă nu aveți planuri, nu le corectați voi, ci tot Cosmosul. Acolo primiți note, bonusuri, buline albe sau negre. Un lucru e cert: va funcționa legea talionului! Atenție celor care se simt războinici. Astra, dacă ai câștigat o rundă, o bătălie, e bine. Dar nu înseamnă că ai câștigat întreg războiul.

Săgetător / Ascendent Săgetător

Liber la o primă vedere, deci vești calde pe care și voi vi le doriți cu adevărat. Vă doriți să fie liber pe constelația voastră pentru că asta anunță liniște. Poți să îți faci planurile cum vrei. Dacă aveți karmă în Balanță, unde intră Lilith, lucrurile vor sta altfel, dar informația rămâne valoroasă. La a doua vedere, Jupiter în cădere și Lilith anunță aventură, flori, ocheade, sport, extreme. Cum veți face puzzle-ul ține doar de voi!

Horoscop 15-21 iulie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

Necunoscutele din destinul imediat anunță anumite tranzite astroplanetare ca iubire -Venus, cupluri solide, ce dă cu plus, acte de rezolvat, de soluționat. Se ascund câștiguri, beneficii, bani. Schimbări în general pe zona de carieră.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Câștigurile financiare sunt de esență abisală, dar și astrokarmică. Aici ține de viețile anterioare pe care le-ați avut. Creativitatea își are sevele pe o structură care ține de arborele vieții, acolo se vede dacă ați evoluat corect sau nu pe carieră. Aici sunt beneficiile și câștigurile.

Horoscop 15-21 iulie 2024. Pești / Ascendent Pești

Sănătatea se poate resimți acum de la Saturn și de la Neptun, care sunt și retrograde de ceva vreme. Soarele susține inima, partea de suflet, emoțională, afectivă, de esență, de substanță. Fără iubire, știți cum e. Iubirea va fi în toate formele: de aproape, de natură, de animale, de flori etc. Este vorba despre dorința de a rezona, de a fi în uniune și armonie cu tot ceea ce înseamnă Cosmosul.