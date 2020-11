Horia Moculescu, într-o situație disperată. A ajuns în faliment

Compozitorul Horia Moculescu se află într-o situație disperată. După ce pandemia de coronavirus i-a adus probleme financiare grave, acum compozitorului i s-a micșorat și pensia.

Horia Moculescu trece în aceste momente prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa. Cu câteva luni în urmă, compozitorul a fost suspect de COVID-19 și internat de urgență la spital. Din fericire s-a dovedit că artistul era doar răcit.

Acestea însă nu sunt singurele probleme pe care le întâmpină. Horia Moculescu nu se descurcă prea bine nici pe plan financiar. Toate evenimentele compozitorului au fost anulate din cauza restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus.

Chiar de la începutul anului, Horia Moculescu pare să fie urmărit de problemele financiare. Compozitorul a primit o scrisoare de la Casa de Pensii prin care i se aducea la cunoștință faptul că pensia îi va fi micșorată.

”Am primit un material voluminos cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1895 de puncte, ci am 1700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin, spunea Horia Moculescu în primăvara acestui an.