Helmut Duckadam, celebrul portar care a făcut istorie, a spus ce greșeală a făcut atunci când a ajuns față în față cu Nicolae Ceaușescu. Întâlnirea a avut loc după ce Steaua a câștigat în finală împotriva Barcelonei. Duckadam, copleșit de emoții, a uitat tot ce trebuia să facă.

Cum l-a făcut să tremure Nicolae Ceaușescu pe Helmuth Duckadam. ”I-am spus doar ‘Sănatate!’”

Helmut Duckadam a povestit cum a greșit când a ajuns fașă în fașă cu fostul dictator, Nicolae Ceaușescu. Pe 7 mai se împlinesc 34 de ani de la succesul pe care Steaua la înregistrat în fața Barcelonei. Meciul din finala Cupei campionilor europeni a fost de 2-0 pentru roș-albaștrii. La întâlnirea cu Nicolae Ceaușescu fotbaliștii aveau un protocol foarte strict, însă din cauza emoțiilor, celebrul portar a greșit.

„A fost un protocol foarte strict când ne-am dus la întâlnirea cu președintele. Când primeam medalia trebuia o luăm cu mâna stânga pentru a putea să salutăm cu dreapta. Și după ce eram felicitați trebuia să spunem: Servesc Patria!. După aceea mergeam vreo 10 metri să ciocnim paharul cu șampanie, iar acolo spuneam: Să trăiți, tovarășe comandant suprem. Eu am uitat a doua parte și când am ajuns în fața lui Nicolae Ceaușescu am spus: Sănătate. M-am fâstâcit de la emoții”, a povestit Duckadam.

Cum i-a păcălit Helmut Dukadam pe fotbaliștii Barcelonei

Helmut Duckadam a jucat în echipa care a făcut istorie, Steaua, astfel încât a povestit și despre cum i-a păcălit pe jucătorii Barcelonei. Barcelona credea că se află la un nivel mult mai mare decât al echipei Steaua și așa au început să își piardă încrederea în sine pentru că i-au subestimat. Acest lucru s-a putut vedea, după cum susține Helmut Duckadam, după primele 90 de minute de joc.

“În finală, Barcelona credea că se află la un nivel superior nouă și, probabil, nu se aștepta ca meciul să se ducă în prelungiri. Odată ajunși acolo, situația a devenit tot mai complicată pentru ei. Condiția fizică ne-a ajutat să dăm o replică bună și chiar ne-am creat ocazii. Nu cred că se simțeau bine după primele 90 de minute. Prin urmare, în prelungiri i-am dominat și încrederea noastră creștea. Nu a fost un jos spectaculos, dar am avut o energie fantastică”, a povestit Helmut Duckadam.