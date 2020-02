Harry și Meghan Markle se mută din Canada. Pe ce vilă fabuloasă au pus ochii cei doi

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, nu mai fac parte din Casa Regală, de aproape două luni. Cei doi au renunțat și la titlurile regale, dar și la banii primiți de contribuabilii britanici, retrâgându-se departe de ochii curioșilor, într-o vilă de 14 milioane de dolari, deținută de un oligarh rus, undeva în Vancouver, Canada.

Harry și Meghan Markle se mută din Canada

Însă, mai nou, se pare că cei doi se gândesc la o modalitate de a fi mai aproape de mama ducesei de Sussex, căci doresc achiziționarea unei case în Malibu, scrie publicația britanică Mirror.

Reamintim că începutul anului 2020 nu s-a dovedit a fi unul ușor pentru ducii de Sussex, care au luat decizia radicală de a se separa de Casa Regală a Marii Britanii. Prințul Harry a renunțat astfel la titlurile militare pe care le-a obținut de-a lungul timpului, decidând că e cazul să o pornească pe un drum separat de restu familiei, alături de soția și de fiul lor, Archie Harrison. Mai mult, hotărârea lor a fost acceptată și de Regină. Plecarea fiului celui mic i-a prilejuit prințului Harry de a se apropia mai mult de prințul William și de a-l susține în demersurile sale, conform presei britanice.

Pe ce vilă fabuloasă au pus ochii cei doi

Despărțirea de Casa Regală nu a fost însă încheiată în cei mai buni termeni, după cum a declarat chiar prințul Harry, dar el încearcă să ducă o viață normală și să se concentreze asupra viitorului său. Acum, se pare că el și soția sa se gândesc serios la achiziționarea unei case în Malibu, la doar 100 de kilometri de casa mamei lui Meghan Markle, cu care prințul se înțelege de minune.

Astfel, casa din Malibu are cinci dormitoare spațioase, un teren de tenis, o piscină cu bar și împrejurimi fanstastice. De asemenea, casa are prpriul cinema cu canapele din piele neagră și o cramă. Unul dintre dormitoare are o priveliște minunată. spre una dintre grădinile reședinței. Proprietatea a mai fost deținută de actorul David Charvet, cunoscut din pelicula Baywatch, și soția acestuia, Brooke Burke. Vezi imaginea cu vila din Malibu AICI.