Harry și Meghan Markle, la un pas de faliment? Averea lor e decimată rapid de o investiție prost făcută

Prințul Harry şi Meghan Markle s-au mutat acum şase săptămâni într-un conac din California cu 9 dormitoare şi 16 băi, care are o valoare de aproximativ 14,5 milioane de dolari. Imobilul necesită cheltuieli anuale de întreţinere enorme.

Harry și Meghan Markle ar fi la un pas de faliment. Averea lor este tocată rapid de o investiție proastă

Harry și Megan s-ar afla la un pas de faliment, din cauza unei investiții făcute fără cap. Cei doi și-au cumpărat un conac care are nevoie de bani grei pentru a fi întreținut. Omul de afaceri Terry Cunningham, 61 de ani, este cel care a construit în 1999 proprietatea în care locuiesc acum ducii de Sussex, şi a descris în amănunt casa şi diferitele lucruri care o fac specială.

Terry Cunningham este acum şeful unei companii de software denumită Descartes Labs, şi spune că imobilul a fost construit după modelul caselor franțuzești pe care le-a admirat o lungă perioadă, alături de nevasta sa.

Ce dotări are casa lui Harry și Meghan

Construcţia clădirii a durat nu mai puțin de 4 ani, se întinde pe aproximativ 1350 de metri pătraţi şi a fost boteazată ca „The Chateau of Riven Rock”. Casa are 9 dormitoare şi 16 băi, incluzând un SPA, o locuinţă de oaspeţi cu două dormitoare, bibliotecă, cameră de jocuri, cinema şi o sală privată. În plus, noua casă a lui Harry şi Meghan are teren de tenis, loc de joacă pentru copii şi o sală de biliard.

”Am iubit-o. Am construit-o. Era casa noastră de vis şi am construit-o ca o familie şi încă o iubim. Ne bucurăm că au găsit o casă minunată în Montecito” spune Cunningham, care a vândut casa în 2009, pentru că el şi soţia sa îşi doreau o locuinţă mai mică.

De ce a turnat fostul proprietar vin roșu pe jos

Terry Cunningham a mai declarat că a fost foarte atent la cele mai mici detalii ale casei, precum mirosul cramei de vinuri şi sunetul podelelor. Despre cramă, Terry Cunningham a spus că ”am golit câteva sticle de vin roşu ieftin pe pietrişul dinăuntru, pentru a mă asigura că are un miros corect”.

El mai spune şi că a folosit un tip special de lemn, pentru a se asigura că podelele nu vor scârţâi. ”E un loc minunat pentru a-ţi creşte o familie şi a oferi copiilor amintiri de care să vorbească peste mulţi ani” a concluzionat Cunningham. În plus, fostul proprietar a lansat şi un avertisment, cu privire la unele alunecări de teren care ar putea afecta zona. În zonă, au existat deja unele alunecări de teren, în urmă cu doi ani.