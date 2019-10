Harry Potter există: cu ce se ocupă singurul om cu acest nume în lumea reală

Harry Potter pare să fie un nume destul de improbabil pentru o persoană obișnuită, dar personajul inventat de J.K. Rowling există și în lumea reală, chiar dacă nu este magician.

În momentul în care a redactat cărțile Harry Potter, autoarea J.K. Rowling nu s-a gândit vreodată că acele volume de proză se vor transforma într-un fenomen global, Din fericire pentru ea însă, pe lângă filmele originale și continuarea Fantastic Beasts and Where to Find Them, întregul concept de magie s-a transformat într-un fenomen cultural într-un număr record de teritorii.

Între timp, acasă, în Regatul Unit, Harry Potter există. Nu este clar dacă a servit ca inspirație pentru numele care ajuns să fie folosit în carte, dar este foarte improbabil. În orice caz, viața lui a făcut subiectul unei investigații realizate de BBC.

În urma unei postări pe Twitter care întreba ce element din cultura pop este identic cu prenumele unei persoane, Harry a răspuns că lui i-a fost ruinat tot numele de un personaj popular. Răspunsul a devenit viral și având peste 267 de mii de likeuri și 33 de mii de redistribuiri. Harry a declarat că a mai făcut glume online ce au devenit virale despre numele său dar contul său de Twitter este pentru munca sa și nu pentru distracție. Neurologul Harry Potter investighează cum afectează sistemul imunitar al gravidei sistemul nervos al fătului dar se pare că acesta ar fi scris și alte lucrări de valoare.

Inițial, după cum te-ai aștepta, numele a fost un stres penrru neurochirurg, dar acum i se pare amuzant. Partea frustrantă a fost când și-a expediat lucrarea de doctorat către un profesor, iar acesta din urmă a ignorat mesajul pentru motiv că ar fi Spam, cu acest nume. Partea bună este că, ocazional, se mai bucură de câte un avantaj financiar derivat din numele său. De exemplu, a primit bilete la Hogwarts Express, un tren tematic deschis de curând.