Harababură în Cabinetul Dăncilă: premierul numește miniștri interimari după ce șeful statului i-a refuzat remanierea

Premierul Viorica Dăncilă a decis să numească trei miniștri interimari pentru cele trei portofolii rămase fără titulari.

Tudorel Toader (Justiție), Rovana Plumb (Fonduri europene) și Natalia Intotero (Diaspora) au demisionat. Premierul a pregătit trei înlocuitori, dar aceștia au fost refuzați, marți seară, de șeful statului. Cea mai controversată propunere: Eugen Nicolicea, ales pentru portofoliul Justiției.

Președintele Klaus Iohannis i-a transmis Vioricăi Dăncilă că persoanele alese ar fi „nepotrivite” și i-a cerut să facă alte propuneri.

Drept urmare, marți seară, șefa Guvernului a decis să trimită la Palatul Cotroceni propuneri de miniștri interimari.

Astfel, de Justiție ar urma să se ocupe ca ministru interimar Ana Birchall. Șeful de la Finanțe, Eugen Teodorovici, se va ocupa și de Fondurile Europene iar Radu Oprea va fi interimar la ministerul pentru Românii de Pretudindeni.

Surse politice au declarat pentru agenția de știri Mediafax că Viorica Dăncilă refuză, deocamdată, o restructurare a Guvernului.

Această procedură ar permite evitarea președintelui Klaus Iohannis iar acordul pentru o re-organizare a cabinetului de miniștri ar fi dat de Parlament.

Șefa guvernului ezită, însă, spun sursele amintite:

Președintele Klaus Iohannis a respins propunerea de remaniere a Guvernului. Solicitarea fusese trimisă de premierul Viorica Dăncilă de săptămâna trecută.

Șeful statului a respins și demisiile din funcțiile de miniștri deținute de Tudorel Toader, Rovana Plumb și Natalia Intotero.

„Nu au ținuta necesară” și „nu sunt persoane potrivite, a spus președintele într-o declarație făcută jurnaliștilor la Palatul Cotroceni.

„În legătură cu propusa remaniere guvernamentală. Am analizat situația și după părerea mea și remanierea e un fel de farsă. Nu are nimic de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie, nu are nimic cu agenda românilor, e cauzată de o răfuială din interiorul PSD. Ca atare mi se pare că este această remaniere neavenită.” Klaus Iohannis