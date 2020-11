Halucinant ce salariu are Emil Boc. Bucătăreasa Primăriei Cluj primește 6.000 de lei

S-a aflat ce salariu halucinant are Emil Boc. Angajații primăriei Cluj au salarii foarte frumoase, începând de la portar și până la șeful Instituției, Emil Boc, fostul premier al României. Spre exemplu, bucătăreasa Primăriei Cluj câștigă un salariu de 6.000 de lei.

Bucătăreasa primăriei Cluj câștigă 6000 de lei pe lună. Cât câștigă primarul Emil Boc

Salariații Primăriei Cluj-Napoca, în funte cu șeful instituției, Emil Boc, s-au răsfățat când a venit vorba de salrii. Anul trecut, salariații de la Primăria Cluj, au avut parte de 3 creșteri salariale. Pe lângă salarii, mulți dintre bugetarii lui Emil Boc au și sporuri.

Astfel, s-a ajuns ca salarile din Primăria Cluj să fie mai mari ca cele din Primăria București, după cum arată site-ul instituției din Cluj. În plus, Emil Boc îl întrece pe premierul Lodovic Orban când vine vorba de salariu. Emil Boc are un salariu de 23.400 de lei, în timp ce primul-ministru ia 22.256. Viceprimarii din Cluj sunt plătiţi foarte bine și ei. Salariul de viceprimar ajunge la 20.800 de lei.

Ce salarii au secretarii și directorii Primăriei Cluj

Secretarul primăriei Cluj câștigă 16.614 de lei, în timp ce directorilor le intră în fiecare lună pe card între 16.391 de lei şi 14.495 de lei. Un şef de birou sau un şef de oficiu ajunge la un salariu de lunar de 13.157 de lei.

Cam pe la jumătate se regăsesc polițiștii localei care au salarii de 7.360 de lei lunar. Cei mai prost plătiţi angajaţi ai Primăriei Cluj câştigă ceva mai bine decât angajaţii Primăriei Bucureşti aflaţi afalați pe poziții similare. Astfel, un şofer angajat al Primăriei Cluj câştigă 5.665 de lei, faţă de 4.093 la Bucureşti, în timp ce o bucătăreasă sau o lenjereasă iau în fiecare lună 5,748 de lei.

Angajații primăriei București, invidioși pe salariile de la Cluj

Portarii, paznicii, bufetierii, manipulanţii de bunuri şi curierii au câte 4.748 de lei, iar un casier sau un magazioner are un salariu de 5.581 de lei. Un dactilograf poate câştiga 5.805, în timp ce unul de la București are un salariu de 4.332 lei.

Angajații primăriei Cluj beneficiază și de sporuri. Spre exemplu, sporul pentru condiţii de muncă, care se acordă pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru le aduce încă 15% din salariul de bază aferent lunii decembrie 2019.

Cine ia spor de de 50% din salariu

Cei care lucrează pe fonduri europene primesc în plus 50% din salariu. Încă o jumătate de salariu în plus mai primesc şi angajaţii care au titlul ştiinţific de doctor. În plus, fiecare angajat al Primăriei Cluj-Napoca, mai puţin primarul şi viceprimarul, au vouchere de vacanţă (1450 lei pe an) şi indemnizaţii pentru hrană.

Pe de altă parte, într-un raport întocmit de către inspectorii Curţii de Conturi Cluj, Primăria Cluj-Napoca este acuzată că le-a acordat angajaţilor săi premii şi sporuri nelegale.