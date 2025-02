Hakuna Matata, Golden Buzz-ul lui Andi Moisescu. Cine sunt acrobații din Tanzania despre care jurații au spus că vin de pe altă planetă

A fost nebunie pe scena Românii au Talent, vineri seara, 14 februarie, unde a urcat Hakuna Matata. Trupa de acrobați profesioniști a lăsat juriul cu gura căscată cu cascadoriile lor. Au părut niște supereroi, iar publicul i-a răsplătit cu aplauze îndelungate.

Andi Moisescu a oferit Golden Muzz pentru Hakuna Matata

Trupa de acrobați Hakuna Matata Acrobats vine din Tanzania și a poposit în România, după ce a avut reprezentații prin mai toată lumea. Grupul antrenat și coordonat de Winston Ruddle, cunoscut și sub numele de Papa Afrika, a mai participat la concursuri de talente din mai multe țări, inclusiv din Statele Unite ale Americii.

Pentru Românii au talent, Hakuna Matata a pregătit spectacolul Rolla Bolla, un număr unic creat sub îndrumarea atentă a antrenorului lor. Trucurile și ideile pe care le-au executat sunt originale și au fost dezvoltate printr-un proces lung de încercări și greșeli.

Au avut spectacole pe scene din toată lumea

Deși au mai performat în fața camerelor de filmat, numărul lor de Rolla Bolla nu a fost încă prezentat în fața unui public live obișnuit, însă au avut ocazia să apară în diverse emisiuni TV. Printre acestea se numără America’s Got Talent, Spain’s Got Talent, Slovakia’s Got Talent și Tu Si Que Vales din Italia. Grupul consideră că numărul lor acrobatic are șanse mari să câștige Românii au talent, având în vedere unicitatea actului pe care îl prezintă.

Cel mai mare vis al grupului este să aibă propriul lor spectacol de 90 de minute. Până acum, cele mai mari realizări ale lor includ finala „America’s Got Talent” și devenirea primului grup din lume care a primit un Golden Buzzer în timpul unei emisiuni TV live. Acest moment a fost și unul dintre cele mai fericite din viața lor profesională.

Ce ar face cu marele premiu

Ce ar face dacă ar câștiga marele premiu d 120 de mii de euro? Ei bine, băieții din trupă intenționează să investească acești bani în echipamente care să le permită să creeze spectacolul mult visat, dar și să își susțină familiile.

Hakuna Matata i-a uimit pe jurați. „Ce să mai zici după așa ceva? Eu cred că voi doar trăiți în Tanzania și că în realitate sunteți de pe altă planetă! Ce ați făcut voi e de domeniul imposibilului! Eu v-aș încadra la categoria: ireal”, a spus Andi Moisescu, care le-a oferit un binemeritat Golden Buzz!

Dragoș Bucur le-a transmis africanilor că sunt foarte buni și că au ridicat cu adevărat nivelul spectacolelor de acest gen. Și Mihai Bobonete a rămas impresionat. „Eu am mai văzut nebunie, dar ce e aici, ce am văzut la voi… voi nu sunteți întregi la cap! Și acum o să vină un milliard de acrobați și eu o să le zic: știți ceva: Hakuna Matata!”, a spus Bobonete.