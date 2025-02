A fost crescută doar de mamă și se antrenează pe un covor. Damaris Lupu, contorsionista de la Românii au talent care a luat imediat Golden Buzz-ul

Cea de-a doua ediție a emisiunii Românii au talent, sezonul 15, s-a lăsat cu lacrimi de bucuri și un Golden Buzz pe cinste! Damaris Lupu, o contorsionistă din Tecuci de 14 ani, a ajuns direct în semifinale datorită lui Dragoș Bucur. Povestea ei de viață e una impresionantă!

Damaris Lupu, contorsionista care l-a cucerit pe Dragoș Bucur

Damaris Lupu, contorsionista remarcabilă, a uimit publicul și juriul de la „Românii au talent” cu o prestație incredibilă, care i-a adus imediat Golden Buzz-ul. Cu o flexibilitate ieșită din comun, tânăra a demonstrat o abilitate rar întâlnită, reușind să se contorsioneze în poziții imposibile, ridicând, astfel, cortina unui talent unic.

„Eu am crescut doar cu mama. Tata a murit acum 1 an, 2, nu m-am întâlnit niciodată cu el. Acum 8 ani am avut o perioadă dificilă pentru că mama a decis să plecăm din România, era foarte greu. Am plecat în Austria, dar s-au schimbat lucrurile și a trebuit să venim înapoi aici. Acasă nu prea am spațiu, mă mai lovesc de perete, așa că uneori mai iau covorul și fac gimnastică în fața blocului.

Nu am fost niciodată la alte concursuri, sunt foarte entuziasmată. Pentru mine emisiunea Românii au talent reprezintă o șansă de a mă vedea lumea, mi se pare un show de talente foarte văzut și cred ca la Românii au talent orice este posibil”, a spus Damaris Lupu, în prezentarea ei.

Tânăra de 14 ani a primit golden buzz

De la primele mișcări, Damaris a captat atenția tuturor, iar momentele în care corpul ei părea să înfrunte legile fizicii au stârnit uimire și admirație. După ce a efectuat o serie de mișcări complexe, juriul nu a mai putut să rămână impasibil. Cei patru membri ai juriului, încântați de talentul și dăruirea cu care Damaris a evoluat pe scenă, nu au stat pe gânduri și au apăsat simultan butonul Golden Buzz, trimițând-o direct în etapa următoare.

„Știi ce nu înțeleg eu? Ai zis că te antrenezi singură, că nu te ajută nimeni. Tu vezi imaginea pe internet, în care corpul se duce tot peste cap, mâinile se curbează peste un unghi normal de echilibru. Cum faci tu să încerci mișcarea asta dacă nu te ajută nimeni? Cum? Care-i tehnica?”, a întrebat-o Dragoș Bucur, la Românii au Talent.

Locuiește doar cu mama și fratele său mai mic

Damaris Lupu, tânăra contorsionista de doar 14 ani care a reușit să uimească întreaga țară la „Românii au talent” în 2025, a trecut printr-o viață cu multe provocări. Conform informațiilor oferite de PRO TV, Damaris trăiește în prezent alături de mama sa și fratele mai mic, într-un mediu plin de iubire și sprijin. În ciuda acestui cadru stabil, viața ei nu a fost întotdeauna ușoară.

Tatăl său a decedat în urmă cu un an, însă relația lor era deja îndepărtată de mai mulți ani, în mare parte din cauza divorțului părinților. Se știe că bărbatul a avut probleme cu alcoolul și comportamente violente, inclusiv agresiuni asupra mamei Damaris, motiv pentru care tânăra nu a avut niciodată o legătură apropiată cu el. Aceste experiențe dificile nu au împiedicat-o însă pe Damaris să își urmeze pasiunea pentru contorsionism și să își construiască o carieră impresionantă în cadrul emisiunii „Românii au talent”.