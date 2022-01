Guvernul din Serbia, lovitură pentru Australia după expulzarea lui Novak Djokovic. Situația dramatică prin care a trecut liderul ATP în țara de la Antipozi n-a rămas fără urmări. Alungarea campionului sârb din Australia din cauza statutului său de nevaccinat a iscat ample proteste în țara sa natală. Cazul lui Novak Djokovic a dus, recent, și la consecințe de ordin economic, printr-o decizie a guvernului țării sale natale.

Guvernul din Serbia, lovitură pentru Australia după expulzarea lui Novak Djokovic. Scandalul iscat de decizia guvernului australian, validată în instanță, e departe de a se stinge. Resentimentele fanilor sârbi față de tratamentul aplicat campionului lor au avut ecou până la nivelul guvernului din Serbia.

Novak Djokovic a fost susținut în timpul evenimentelor ce au dus la expulzarea sa din Australia de conaționalii săi, inclusiv de la nivel guvernamental. Acum, guvernul condus de Ana Brnabic a luat o măsură caracterizată de presa australiană drept „surprinzătoare”, dat fiind că, inițial, acesta susținea proiectul.

Premierul sârb a anunțat stoparea oricăror proiecte pe care gigantul minier anglo-australian Rio Tinto le avea pentru exploatarea uneia dintre cele mai mari rezerve de litiu din Europa, scrie news.com.au. Aceasta se afla pe Valea Jadar, în vestul Serbiei, lângă orașul Loznica.

Protestele din Serbia în legătură cu situația lui Novak Djokovic au amplificat, ulterior, demonstrațiile împotriva proiectului de 2,1 miliarde de euro pe care Rio Tinto îl avea pentru extracţia de jadarit care conţine litiu și pe care, inițial, autoritățile din Serbia l-au susținut.

„Am satisfăcut toate cererile protestatarilor și am pus capăt Rio Tinto în Serbia”, a declarat Ana Brnabic într-o declarație difuzată de televiziunea de stat. „Tot ce ține de proiectul Jadar s-a încheiat”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

Zăcământul ce urma să fie exploatat ar fi fost capabil să producă suficient litiu pentru a alimenta mai mult de un milion de vehicule electrice pe an. La începutul lunii decembrie, în Serbia au avut loc proteste ale activiştilor de mediu, care au blocat autostrăzile importante. Protestatarii s-au opus acordării dreptului concernului Rio Tinto de a începe exploatarea litiului în republică.

Chiar și Novak Djokovic s-a exprimat contra proiectului, fiind solidar cu protestatarii. În decembrie, campionul sârb a postat un mesaj pe un cont de Twitter în care se exprima pentru o natură curată, lucru ce ar fi fost periclitat de proiectul Rio Tinto.

Novak Djokovic se gândește serios să dea în judecată autoritățile australiene pentru „relele tratamente” la care a fost supus. El ar urma să solicite despăgubiri de 3,8 milioane de euro. Suma conține și premiul de 1,8 milioane de euro pe care l-ar fi putut obține în caz că ar fi câștigat Australian Open, unde era deținătorul titlului și principal favorit.

Novak Djokovic posted support of protests in Serbia against Rio Tinto mining. 🙌🏼

“Clean air, water & food are the keys to health. Without it, every word about health is redundant.

Nature is our mother. We spend more time in nature. With her and in her, our lives are richer.” pic.twitter.com/mxINhbzQyy

— Ivana (@ivtc0) December 4, 2021