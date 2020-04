Guvernul anunță ce se întâmplă cu banii românilor. Ce ni se pregătește chiar acum

Economia româneasc, în plină criză pandemică, este în pragul unui colaps fără precedent iar guvernanții încearcă să găsească mijloace pentru a o ține pe linia de plutire. Se încearcă găsirea unor soluții și, dar și pentru după trecerea crizei, pentru a aduce economia pe un drum bun.

Zilele acestea s-a tot discutat despre soluțiile găsite, până acum, de Guvernul Orban pentru a ține economia românească pe linia de plutire, soluțiile fiind clar unele de criză. Problema la care a trebuit să răspundă clar Premierul Orban a fost ce se va întâmpla după ieșirea din criza epidemiologică și evitarea unei crize economice dure. Într-un interviu acordat celor de la Digi24, Orban a vorbit despre pașii care vo fi luați în acest scenariu, de după criză.

Conform celor declarate de Ludovic Orban, Guvernul a pregătit deja mai mulți pași în această privință, spunând că economia va reporni după ce trece epidemia și că sunt estimări pe care le-au făcut pe diferite scenarii, dar trebuie că se pregătesc cu câteva instrumente de susținere a relansării economice odată cu normalizarea. Premierul a mai spus că, la cererea Președintelui, s-a format un comitet de lucru în plan economic, cu reprezentanți ai instituțiilor importante ai mediului de afaceri.

Ludovic Orban a mai declarat că are certitudinea faptului că economia românească va reporni ușor, gradual, cu măsurile impuse, în funcție de evoluții și de ceea ce s-a considerat a fi măsuri necesare.

”Economia va reporni după ce trece epidemia, acest lucru este clar. Când va trece… sigur, sunt estimări pe care le-am făcut pe diferite scenarii, dar e clar până în momentul respectiv, noi trebuie să fim pregătiți cu câteva instrumente de susținere a relansării economice odată cu normalizarea. La inițiativa președintelui României am constituit un comitet de lucru în plan economic, cu reprezentanți ai instituțiilor importante ai mediului de afaceri. Momentul în care vor reporni activitățile depinde de evoluția epidemiei. Cu cât restrângem răspândirea epidemiei, cu atât punctul de repornire va fi mai aproape. În ceea ce privește repornirea, cu siguranță că, atunci când vom avea date certe, ușor, gradual, așa cum am și impus măsurile, în funcție de evoluții și de ceea ce am considerat măsuri necesare, la fel vom restrânge restricțiile. ”, a declarat Ludovic Orban.