Guvernarea României, decisă în 72 de ore. Anunțul făcut de Victor Ponta. Ce va face ALDE

Victor Ponta a oferit o informație surprinzătoare. Acesta a dat de înțeles niște lucruri foarte importante pentru zilele de foc ce urmează pentru toate formațiunile. De asemenea, a susținut că ALDE va urma ia decizii extrem de importante pentru Guvernarea României în următoarele 72 de ore. Ce a declarat fostul președinte PSD și cu cum a reușit să trezească atâtea semne de întrebare?

Victor Ponta aruncă Bomba pe scena politică! Ce va face ALDE?

susține faptul că nimic nu-l recomandă că i-a făcut o nedreptate lui Mircea Diaconu în trecut Victor Ponta a dat de înțeles faptul că formațiunea Pro România îl va susține pe Mircea Diaconu, lucru surprinzător. Se pare că o ședință de partid a avut ca subiect principal această decizie și în tabăra ALDE, lucru care va fi stabilit în următoarele 72 de ore. Amintim că Mircea Diaconu candidează la Președinție și, iar că el este cel mai banal om din lume. Victor Ponta a declarat, la România TV,și că el nu l-a dat afară, dar chiar acesta a venit să-i spună că demisionează. Indiferent de cele petrecute, Ponta s-a bucurat pentru Diaconu când a câștigat alegerile europarlamentare din 2014, chiar dacă liderul Pro România era atunci în PSD, iar Diaconu era independent.

„La Pro România eu aș fi făcut, puteam să avem și noi un candidat decent, dar eu cred că este nevoie de altceva. Eu am militat pentru ideea unui candidat unic al PSD-ALDE-Pro România, pentru că avem nevoie de un candidat al poporului, un candidat al oamenilor”

Victor Ponta

Victor Ponta, nesigur, dar cu încrederea la purtător

Liderul Pro România a susținut că nu știe ce va alege ALDE referitor la eventuala coaliție, dar că știe sigur faptul că în această săptămână, cei de la ALDE trebuie să decidă dacă merg mai departe la prezidențiale cu Călin Popescu Tăriceanu sau îl vor susține pe Mircea Diaconu. Toate acestea vor urma să se decidă în următoarele 72 de ore.

„Mircea Diaconu are marele avantaj că nu are structurile de partid în spate, nu are vicepreședinți în jurul lui, nu are baroni în spatele lui, ceea ce înseamnă că este un om care nu joacă după cum doresc alții. Vor fi patru candidați importanți la alegerile prezidențiale: Iohannis, Dăncilă, Barna și Mircea Diaconu”

Victor Ponta