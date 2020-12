Gustarea ideală pentru weekend. Este gata în doar 45 de minute: toți invitații o vor aprecia

Pe lângă preparatele tradiționale de la masa festivă de Crăciun, nu pot lipsi și aperitivele, iar acestea sunt ouăle umplute, care sunt gata în doar 45 de minute. Iată, așadar, o rețetă foarte simplă. Invitații vor fi extrem de încântați.

Ingrediente reţetă de ouă umplute

5 ouă

150 gr pate de porc

50 gr unt

o lingură mare de muştar şi una de maioneză

câteva fire de mărar proaspăt

sare şi piper

Cum se prepară ouăle umplute

Ouăle se fierb vreme de 20 de minute, apoi se lasă la răcit, se decojesc, se taie pe jumătate cu un cuțit sau cu o lamelă lată, iar gălbenușurile se scot. Gălbenușurile se pasează cu o furculiță și se amestecă cu pateul, untul, muștarul, maioneza și condimentele. Apoi, se umplu toate jumătățile de ou, se ornează după preferințe cu gogoșari în oțet, măsline sau castraveți murați.

Beneficiile ouălor

Ouăle sunt cele mai deosebite produse din alimentația omului, încă din timpuri străvechi. Ouăle sunt sănătoase și conțin mulți nutrienți indispensabili pentru organism. În plus, ele sunt alimente de bază recomandate atunci când vrei să ții o dietă și să scapi de kilograme în plus.

Potrivit studiilor, un ou conține o valoare energetică cuprinsă între 70 și 90 de calorii și conține:

73% apă

11,5% proteine

13% lipide

0,5% glucide

1% substanțe nutritive

1% diverse

Așadar, cum spuneam, oul te ajută să slăbești. Deoarece are o cantitate mare de substanțe nutritive, acesta este recomandat în curele de slăbire. Oul este și un produs sățios, ce oferă organismului energie chiar și după 4-5 ore de la consum. Oul are în structura sa aminoacizi, cum ar fi leucina, o componentă nutritivă care are rol la reglarea nivelului de zahăr din sânge și în arderea rapidă a caloriilor. De asemenea, ouăle îmbunătășesc vederea prin substanțele carotenoide pe care le conțin în gălbenușul de ou, preveind degradarea globului ocular și apariția bolilor cauzate de înaintarea în vârstă. De precizat este și că gălbenușul de ou îmbunătățește memoria, datorită cantității de colină pe care o conține. Colina este vitală în sintetizarea neurotransmițătorului acetilcolină, fiind benefică în dezvoltarea sănătoasă a memoriei. Tot gălbenușul de ou mai este și o sursă bună de fosfolipide. Fosfolipidele sunt necesare în formarea conexiunilor neuronale.

Cât de des se consumă ouăle

Potrivit profesorului Werner Seebauer, decan la Association of German Preventologists, un ou mare conține cca 200 mg de colesterol, ce se află în gălbenuș. Deși în prezent nu s-au realizat studii care să confirme legătura dintre creșterea colesterolului din sânge și consumul mare de gălbenușuri, specialiștiiă spun să nu se consume mai mult de șase ouă pe săptămână, pentru a preveni apariția bolilor cardiovasculare.