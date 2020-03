Greșeala lui Donald Trump care alimentează conspirațiile. Ce s-a văzut în notițele sale

Donald Trump s-a dat singur de gol? Se pare că ceva văzut pe ascuns în notițele sale întăresc și mai mult conspirațiile. Ce s-a văzut în agenda lui Donald Trump?

Donald Trump i-a supărat pe cei mai mulți în momentul în care în loc de a folosi termenul oficial al virusului COVID-19/coronavirus, a început să folosească sintagma „virusul chinezesc”. Acest lucru a fost vizibil până și în agenda sa oficială din cel mai recent discurs al său. Obiceiul acesta a mai fost sesizat atât în întrunirile oficiale, cât și în postările de pe Twitter.

Ulterior, un fotograf a surprins acest lucru în notițele sale oficiale care arătau curântul corona tăiat cu marker-ul, iar deasupra era scris „chinezesc”. Cel care a făcut totul public a fost Jobin Botsford, fotograf al Washinghton Post. ”Pe notiţele prezentării lui Donald Trump de la întâlnirea cu grupul de intervenţie pe coronavirus se vede cum a fost tăiat corona” şi înlocuit cu chinez”, a scris Jobin pe Twitter.

Close up of President @realDonaldTrump notes is seen where he crossed out „Corona” and replaced it with „Chinese” Virus as he speaks with his coronavirus task force today at the White House. #trump #trumpnotes pic.twitter.com/kVw9yrPPeJ

— Jabin Botsford (@jabinbotsford) March 19, 2020