Bianca Drăgușanu, bătută și umilită de fostul iubit: “Mă răpea de pe stradă, mă sechestra”. Dezvăluiri șoc

Bianca Drăgușanu a făcut declarații șoc despre relația toxică pe care a avut-o la vârsta de 20 de ani. Vedeta a povestit toate umilințele pe care le-a îndurat de la unul dintre foștii săi prieteni și cum a reușit ”să scape”, în speranța că nimeni nu va mai trece prin ce a trecut ea.

Biana Drăgușanu, declarații șoc despre fostul iubit: “Mă ducea în pădure, mă bătea”

Blondina a dezvăluit acum ceva timp că la vârsta de 20 de ani s-a iubit cu bărbat violet care o bătea și care o umiliea cu fiecare ocazie. Bianca își aduce aminte de aceste episoade de coșmar ca fiind cele mai urâte din viața sa, cu toate acestea ea speră ca nicio fată să nu se lase niciodată în acest fel batjocorită. De asemenea, ea recunoaște că a fost victima unor serii de agresiuni pe care încerca de fiecare să le justifice dat fiind faptul că era îndrăgostită până peste cap de agresorul său.

”Mi-era ruşine de ce păţeam, credeam că e vina mea. Abia acum am curaj să recunosc traumele prin care am trecut. (…) Eram îndrăgostită de un bărbat care şi-a permis să facă ce a făcut acest animal (…). Am rămas cu probleme fizice. Trebuia să găsesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au început. M-a lovit într-o zona în care eu eram foarte sensibilă, la picior, unde eu aveam deja probleme”, a povestit Bianca Drăgușanu despre bărbatul de care se îndrăgostise la doar 20 de ani.

După toate suferințe și umilințele îndurate și în ciuda faptului că a stat internată șase luni în spital din cauza loviturilor primite de la fostul său iubit, Bianca l-a iertat. Aceasta povestește că s-a lăsat păcălită de lacrimile false ale agresorului său și a decis să-i mai acorde o șansă, chiar dacă familia sa nu a fost de acord. Și bineînțeles, seria agresiunilor a continuat, însă în cele din urmă Bianca a reușit să-și dea seama că e victima violenței domestice și că trebuie să se salveze.

„Mă răpea de pe stradă, mă sechestra. Mă ducea în pădure, mă bătea și îmi spunea: „Urlă! Urlă dacă vrei să urli”. Mi-era teamă că vor urma mama și sora mea. Este un dobitoc. Ar trebui închis și supus aceluiași tratament”, a mai spus Bianca Drăgușanu în urmă cu câțiva ani.

Acum, Biana Drăgușanu se iubește cu Alex Bodi și deși s-au împăcat și despărțit de numărate ori, vedeta se declară fericită în brațele acestuia. Mai mult, cei doi se bucură împreună și de sărbătorile de iarnă.