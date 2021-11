Gravidă din Bârlad, trimisă de medic acasă după ce s-a dus la spital să nască: ”Mi-au zis că sunt obeză”

O femeie în vârstă de 30 de ani a trecut prin clipe grele în urmă cu doi ani, atunci când a venit din Germania, având o sarcină cu probleme. A ajuns de urgență la spitalul din Bârlad, acolo unde s-a lovit de o declarație neașteptată din partea medicilor.

Andreea Todeilă a ajuns cu dureri mari la Spitalul din Bârlad, în anul 2019, prezentând contracții puternice specifice unei sarcini. De asemenea, a fost înregistrată la CPU Bârlad cu sarcină la termen, apoi a fost condusă în sala de nașteri.

La întâlnirea cu ginecologul, femeia s-a lovit de un diagnostic tulburător, medicii susținând că nu există niciun copil. Andreea a declarat că bebelușul se mișcă și că are contracții puternice, chiar dacă specialiștii nu au văzut fătul în urma testului imagistic.

Femeia a fost cu atât mai șocată atunci când medicii au trimis-o acasă spunându-i că suferă de obezitate și nu este însărcinată.

„Mi-a făcut şi ea tot felul de teste, dar mi s-a spus cã nu sunt gravidã, ci balonată! Iar eu am mâncat în douã zile o jumãtate de pahar de iaurt. Am dureri insuportabile, merg rãu de durere, dar de duminică doamna doctor mă tot trimite acasă! Nu am vrut să plec până nu-mi face operație, ca să se vădă ce am! Mi-a zis că sunt obeză, să plec oriunde la alt spital, aici să nu mai stau, că nu am nicio sarcină! Și eu nu mai pot de durere!”, a mai adăugat tânăra de 30 de ani pentru vremeanoua.ro