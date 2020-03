Grațiela Duban, eliminată de la Survivor. Gestul soției lui Andrei Duban, după ce a aflat că pleacă acasă

Grațiela Duban și Ghiță au fost concurenții nominalizați pentru eliminare. Amândoi au ținut un discurs emoționant, înainte de a afla rezultatul voturilor telespectatorilor. Cei doi fac parte din echipa Faimoșilor.

Grațiela Duban, eliminată de la Survivor

Înainte de a afla dacă pleacă sau nu de la Survivor, Grațiela Duban a făcut o declarație cât se poate de emoționantă.

„Singura calitate pe care am descoperit-o la Survivor este ca sunt deschisa să învăț din greșeli. Săptămâna ce a trecut a fost îngrozitor de grea din punct de vedere sufletesc, era o luptă în mine care nu se mai termina și nu înțelegeam de ce nu câștigă ori mintea, ori sufletul. Într-o noapte mi-am spus că orgoliile nu au rost și a doua zi am vorbit cu Mihai. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut iertare, Mihai m-a înțeles. Nu mă simțeam bine pentru că s-a produs acea ruptură de Mihai și am înțeles cât de important a fost el pentru mine. Greșeala a fost că atunci când m-a deranjat ceva nu i-am spus, m-am umplut de frustrări, de semne de întrebare, până s-a făcut un bulgăre mare, ca un bulgăre de zăpadă, și nu mai vedeam adevărul”, a spus Grațiela Duban.

ȘI concurentul Ghiță a transmis câte un mesaj pentru fiecare dintre colegii de la Survivor România.

„Am mai făcut lucru asta înainte de a intră în competitei. De multe ori am spus pe un ton mai calm, alteori pe un ton mai aprins. Până a le spune ceva fiecăruia, aș vrea să îmi cer scuze față de toți. Poate de multe ori am reacționat impulsiv, de moment, de foame, de stres. Emi să își păstreze încrederea în ea pentru că vorbele altora o pot afecta. Dacă își păstrează încrederea în șine așa cum a demonstration și pe traseu… Cel mai bun om pentru ține ești tu, să nu asculți ce spun ceilalți. Lui Cezar aș vrea să îi mulțumesc pentru faptul că a tolerat acțiunile unei personaj că mine.

”Las o parte din mine pe insula Survivor”

Putea să îmi dea un croșeu și mă trimitea în România în două secunde, înainte de eliminare. A avut răbdare și m-a privit că pe un frate mai mic, care are nevoie de timp.Cu Grațiela am avut foarte multe discuții, între noi ne-am apropiat cumva mai mult sau mai puțin. Față de Mihai am avut ceretiruti, dar după cum s-a văzut, după 2 săptămâni ne-am îmbrățișat. Am ținut amândoi gardă sus și pe mine m-a afectat pentru că energia nu a fost în totalitate în echipă și a fost între două bisericuțe. Asiana e gălușca noastră, cea care stă într-o sticluța mică, o esența tare în sticluța mică, e o personalitate care reacționează și ea, așa mică cum e, e un balaur, se vede că a făcut sport de performanță și a trecut prin multe.Pe Elena mă bucur că am cunoscut-o. Am avut certuri, îmbrățișări, vorbe spuse în față, cuvinte spuse pe la spate, cu siguranță după concurs, când ne vom vedea pe stradă, ne vom salută.

Cu Sony nu am apucat să vorbesc prea mult. Ce i-aș putea spone este să nu judeci niciodată o carte după coperta” , a mai spus Ghiță, înainte de afla care este rezultatul votului publicului.

Dan Cruceru l-a anunațat apoi pe cel eliminat, în persoana Grațielei Duban.

„O parte din sufletul meu este melancolic, laș o parte din mine pe insulă Survivor. Sufletește îmi era din ce în ce mai greu. Cel mai dor o să îmi fie de emoțiile de a vedea traseul. Când mă întorc acasă, primul lucru este să îmi țin copilul și soțul în brațe, e tot ce îmi doresc, nu mă interesează mâncarea, ci doar îmbrățișarea lor”, a declarat Grațiela Duban de la Survivor, la aflarea rezultatului.