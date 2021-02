Giulia s-a transformat total. Cum arată acum, e aproape de nerecunoscut

Giulia Anghelescu nu mai arată cum o știai. Artista a slăbit, s-a tunat și este foarte mândră de realizările sale. De altfel, Giulia Anghelescu a trecut prin două intervenții la sâni, iar acum este mulțumită de rezultate.

Recent, Giulia Anghelescu a postat și o fotografie din cabinetul medicului estetician, cel care i-a operat bustul, fiind mândră de noii ei sâni.

„Este timpul pentru a sărbători! 1 an aniversar, doctore! Cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și cel mai bun doctor, desigur!” a notat Giulia Anghelescu , la o imagine cu ea și medicul ei.

Artista este și mamă a doi copii, dar nu s-a neglijat. După cea de-a doua sarcină, aceasta a slăbit nu mai puțin de 30 de kilograme, apelând și la o intervenție la nivelul bustului.

„După ce am slăbit, na, s-au dus toate pe apa sâmbetei și am zis că mi-aș dori să fac (intervenția de mărire a sânilor), dar nu era o chestie fără de care nu puteam să trăiesc. Numai că, fiind foarte bună prietenă cu doctorul care m-a operat, el când ne întâlneam îmi zicea: „Haide, vino pe la mine!”. De trei ori m-am programat, în trei ani diferiți.

De două ori am renunțat exact cu o săptămână înainte de operație. Anul acesta, s-a întâmplat în ianuarie, am zis: Gata, mă duc și fac asta. Nu mi-era frică de operație în sine. Mi-era frică pentru că nu știam dacă o să mă împac eu cu gândul (că am făcut o astfel de operație)”, a povestit Giulia, în cadrul unei emisiuni TV.