Giulia Anghelescu, probleme nebănuite de sănătate. Prin ce a trecut și de ce se umfla foarte mult

Giulia anunța recent că se retrage din showbiz. S-a speculat mult pe această temă, dar vedeta a decis să nu vorbească despre decizie. Dar a vorbit despre problemele de sănătate din ultima vreme.

De aproape un an de zile, Giulia a avut probleme de sănătate, despre care nu știa foarte multe lucruri. Vedeta povestește că i-a fost foarte greu, așa că decizia de a merge la medic a fost una de bun augur. În urma analizelor, doctorii au descoperit că Giulia suferă de anumite alergii care ar fi putut, în anumite condiții, să-i fie fatale.

Starea de rău, povestește Giulia, ar fi plecat de la faptul că se umfla și nu știa exact de ce. În același timp vedeta a recunoscut că nu credea în reacții severe, apropos de alergia pe care a dezvoltat-o.

După analize amănunțite, doctorii au depistat că Giulia are intoleranță severă la gluten. Și cum multe din produsele alimentare dețin această substanță, a fost foarte greu să-și controleze dieta.

Prea mi se părea că toată lumea are această suferință în ultimii ani, mai ales în partea asta de online și nu am crezut până când nu m-am dus să mă verific și așa a fost. Între timp m-am împăcat cu această intoleranță.” , a povestit Giulia Anghelescu .

După descoperirea alergiei, Giulia a fost nevoită să-și schimbe total regimul alimentar, deși în casă are doi copii cărora le gătește aproape în fiecare zi. Vedeta a fost nevoită să aibă grijă ce mănâncă și să-și ia regulat medicația dată de medici.

”Aveam o reacție destul de OK, în sensul că am grijă la ce mănânc. Gătesc și pentru ei și pentru mine. Am înțeles că odată la câteva luni pot în cantități foarte mici să gust din anumite alimente care conțin gluten.”, a mai adăugat artista.