Giulia Nahmany trage un semnal de alarmă în showbiz. Decizia ei radicală l-a șocat până și pe Cătălin Măruță

Actrița Giulia Nahmany a venit azi în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a vorbit despre iubirea de sine și importanța ei, având un mesaj inspirațional pentru persoanele care o urmăresc.

Giulya Nahmany spune că se află într-o perioadă de auto-transformare, care a început în urmă cu ceva timp. Giulya Nahmany este de părere că un corp armonios vine din iubirea de sine și din acceptarea propriei persoane.

”Aceasta frustrare, acest auto-sabotaj este prea mult. Vedem deseori fotografii perfecte, dar trebuie sa intelegem ca iubirea de sine este cea mai importanta. Doar atunci putem avea acea armonie trupească, nu neaparat 90-60-90. În vremurile lui Rubens femeia avea forme. Eu am avut un proces de transformare in ultimii ani, fizic și spiritual, totul a venit intr-un mod organic. Faptul ca eu sunt persoana publica si faptul ca pot sa le inspir si pe alte persoane ma bucura. Trebuie sa avem acea iubire de sine, in primul rand. Care este problema sa apar in costum de baie si sa promovez un mesaj de acceptare? Nimic nu este real, ci doar ce simtim noi cu noi. In ce priveste dietele, eu vin si spun ca mai bine avem grija de sufletul nostru”, a spus Giulia Nahmany în platoul lui Cătălin Măruță.

De asemenea, Giulia Nahmany a vorbit și despre proiectele pe care le are în România, dar și-a exprimat și câteva regrete, printre care, cel că nu a putut fi prezentă la înmormântarea tatălui ei, în Israel, din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, ea era atunci implicată și în proiectul ”Ferma”, de la Pro TV.

”In 3 zile va iesi un film care se numeste ”Luca”, si fac si eu parte din acest film. Acum lucrez la un nou proiect, astept sa filmez la toamna si sunt convinsa ca femeile vor fi fericite. Este ingrozitor ce se intampla in Israel, in urma cu cateva zile m-a sunat o prietena si tremura de frica si am inceput sa plang. Ma doare sufletul ca nu am putut sa fiu acolo la inmormantarea lui tata, dar ceea ce ma doare cel mai mult este tot ce apare in media, cum ca Israelul e mai puternic. Vorbim aici despre un atac terorist. Eu am trait intr-un mediu international, cu oameni din toate tarile, inclusiv Tarile Arabe si sunt in continuare prietenii mei. Speram sa trecem peste toate”, a mai spus Giulia Nahmany.