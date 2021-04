Giulia, dezvăluiri neștiute din relația de 17 ani cu Vlad Huidu: ‘A fost dureros’

Giulia Anghelescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste ce durează de 17 ani cu Vlad Huidu. Cei doi sunt căsătoriți din 2004 și au dej doi copii frumoși. Fosta componentă a trupei Candy recunoaște că relația lor a început greu, dar lucrurile au evoluat în bine după aceea.

Fosta componentă a trupei Candy, Giulia Anghelescu a ajuns la frumoasa vârstă de 37 de ani. În 2004 fanii aflau cu dezamăgire de retragerea ei din trupa care a făcut-o cunoscută, optând să-și continue drumul muzical într-o carieră solo.

Tot în acel an avea să-l cunosacă pe Vlad Huidu, fratele mai mic al celebrului moderator radio Șerban Huidu. Într-un interviu acordat celor de la VIVA, Giulia Anghelescu a recunoscut că începutul relației lor a fost unul greoi, dar ulterior lucrurile au evoluat în bine.

Sau abia atunci s-a decis el că vrea să mă cucerească. A avut puțin de lucru cu mine, pentru că abia ce mă despărțisem de iubitul cu care fusesem 7 ani și cred că îmi doream puțină libertate, însă a insistat și, după câteva luni, am cedat.” declara Giulia Anghelescu celor de la VIVA.ro .

Relația celor doi nu a fost una acceptată ușor de familia lui Vlad Huidu, existând momente în care au fost puși la încercare. Au existat și zvonuri cum că Șerban Huidu ar fi fost împotriva relației fratelui său cu Giulia Aghelescu. Vedeta recunoaște că au fost acest gen de probleme, dar a trecut cu bine peste ele.

”Nu am ținut cont niciodată de ce spun cei din jur tocmai pentru că știam că iubirea noastră este mai puternică decât orice obstacol. Am avut dreptate! A fost și dificil, și dureros. Însă eu nu am avut niciun dubiu în ceea ce privește sentimentele noastre. Eu l-am considerat întotdeauna pe Șerban parte din familia mea.

Și faptul că, poate, la un moment dat am avut unele divergențe cred că s-a datorat doar grijii pe care i-a purtat-o dintotdeauna lui Vlad ca frate mai mare. Îl admir pentru faptul că mi-a fost model ca om de radio. Îl respect pentru că e fratele bărbatului pe care îl iubesc. Știu că, indiferent de situație, mă pot baza pe prietenia lui.”, a mai povestit Giulia Anghelescu.