Ginerele lui Gigi Becali, declarație uluitoare după ce un polițist l-a oprit când era la volan. „Nu eram drogat, băusem două sticle cu vin”

Ginerele lui Gigi Becali are probleme cu legea, după ce a fost oprit în trafic, iar în presă au apărut informații că s-ar fi urcat drogat la volan. Mihai Mincu a acordat un interviu în care a dezvăluit că nu consumase substanțe interzise, dar a recunoscut că înainte să plece la drum a băut două sticle cu vin. Alcoolemia lui a fost foarte mare.

Nu era drogat, dar era băut zdravăn. Ginerele lui Gigi Becali are un dosar penal care va fi judecat în instanță. Acum doi ani a fost oprit în trafic și în presă au apărut informații că ar fi consumat substanțe interzise. Mihai Mincu susține că nu este adevărat că se drogase, dar a recunoscut că băuse două sticle cu vin. Gigi Becali a vorbit într-un interviu despre acest dosar și a spus răspicat nu este vorba de droguri.

„Totul este simplu. În urmă cu doi ani, când era încă pandemie, am fost în Herăstrău. Am băut vreo două sticle cu vin. La plecare m-am grăbit, trebuia să ajung la farmacie, astfel că m-am urcat la volan. A fost o greșeală pe care mi-o asum. Sunt conștient că nu trebuia să fac așa ceva. Dar am greșit și merg mai departe. Nu-mi este rușine cu ce fac în viață”, a declarat pentru cancan.ro, ginerele lui Gigi Becali.