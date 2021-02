Gina, soția lui Bogdan Vlădău, spulberă toate criticile. Cum a slăbit după naștere, de fapt

Gina și Bogdan Vlădău au fost prezenți astăzi în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1. Cei doi au vorbit despre vacanța petrecută în Maldive, dar și despre secretul siluetei Ginei, care a revenit imediat la kilogramele de dinainte de sarcină.

Soția lui Bogdan Vlădău a născut în urmă cu opt luni, însă aceasta nu s-a chinuit deloc cu kilogramele în plus, deoarece, de fel, este slabă. Aceasta a mărturisit că chiar a fost criticată de multe femei pentru felul în care arată.

”Am pățit asta (n.red să fiu criticată), am slăbit imediat după naștere. Mi s-a întâmplat să fiu criticata pentru asta”, a mărturisit Gina Vlădău.

Cei doi soți au în plan să diversifice și vlogul de călătorii. Recent, aceștia s-au întors din Maldive, destinație în care Gina și-a dorit foarte mult să meargă, deși, recunoaște, are fobie de avion.

”O să diversificam vlogul de călătorii. Gina își dorea sa meargă în Maldive, iar eu nu fusesem niciodată acolo. Am luat un charter și am mers opt ore cu avionul. Eu dorm în avion”, a spus Bogdan Vlădău.

”Eu nu dorm, am fobie de avion, ma cam panichez și nu pot sa dorm. Ca și minus, un soare arzator, am stat mai mult în casa. Prietenii cu care am fost ne-au fotografiat. Lui (n. red. Bogdan Vladau) nu ii ies bine fotografiile”, au mai dezvăluit cei doi în emisiunea Neatza cu Razvan și Dani.