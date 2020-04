Gina Pistol s-a întâlnit cu cele trei echipe care au rămas pe Drumul Comorilor, în sezonul 3 al emisiunii Asia Express. Concurenții au avut parte, astfel, de o surpriză.

Gina Pistol, veste bombă la Asia Express, de ziua ei. Chiar Speak a făcut anunțul

După ce au încercat să găsească cât mai multe grame de metal prețios într-o mină de aur, concurenții au adus ”prada” Ginei Pistol, care le-a mai pregătit o surpriză.

„Mi-ați adus ceva cadou de ziua mea?”, i-a întrebat Gina Pistol pe concurenții care și-au făcut pe rând apariția. Astfel că, frumoasa prezentatoare a emisiunii Asia Express le-a făcut cinste vedetelor cu un ceai revigorant.

„Mâine, dragii mei, este marea finală, ziua la care ne gândim de când am plecat. Țelul nostru a fost mereu Taipei. Cursa însă nu s-a încheiat încă. Mai am două cutii, dar nu vreau să ne gândim acum la ele. Ultima pereche ajunsă la mine își alege o cutie”, a spus Gina Pistol.

Adda și Cătălin deja au avut o cutie de lemn în care stă ascuns un verdict important, așa că acum rămâne de văzut ce echipă va primi următoarea cutie. Tot acesta a fost și momentul în care Speak a anunțat-o pe Gina Pistol că o vrea domnișoară de onoare la nunta cu Ștefania!

Adda și Cătălin au părăsit aventura Asia Express, sezonul 3. Când Adda și Cătălin au deschis cutia din lemn, vestea a fost una neașteptată: moneda a fost de culoare roșie, astfel că cei doi au părăsit competiția Asia Express, sezonul 3. Astăzi, în Marea Finală, se luptă pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro, echipele formate din Sorin Bontea și Răzvan Fodor, și Speak și Ștefania.

Adda a ținut să transmită un mesaj pe Instagram fanilor care au susținut-o.

Ce a transmis Adda

”Îți mulțumesc, Cătălin, că mi-ai fost și îmi ești sprijin mereu! Sunt o crizadda cu gură mare care urlă și te supără, dar care uită în 5 minute ce a zis și nu mai știe cum să te împace. Dar eu am inimă la fel de mare precum gură! Promit! Sunt o norocoasă că te am da’ și tu ești norocos. O nebună mai mare nu găsești, iar cu mine nu o să te plictisești niciodată. Și la 80 de ani eu o să fac mișto de ține! Dar și tu de mine că știi că nu mă supăr! O să râdem până o să ne zboare protezele, iar nepoții noștri o să zică că suntem pe ciuperci! 😂😂😂 Te iubesc cel mai mult pe ține și pe Alexuțu nostru! Am promis “La bine și la rau” și așa a fost și în Asia Express. Ne-am ridicat unul pe celalat când am căzut. Și, da, tu m-ai ridicat de cele mai multe ori! Nu sunt perfectă, dar important e că recunosc asta și că îmi dau tot interesul să fiu mai bună, să corectez ce e rău și să păstrez ce e bine. Sunt mândră de noi! Și pentru ultima oară —-IUBIREEEEE, TE IUBESC ÎN !#%@ MEA!!! ❤❤❤”, a scris ADDA pe contul de Instagram.