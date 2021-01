Gina Pistol suferă în ultimul trimestru de sarcină. Iubita lui Smiley are dureri cumplite

Gina Pistol întâmpină câteva dificultăți. Prezentatoarea de televiziune este însărcinată în ultimul trimestru și care parte de dureri cumplite. Ce se întâmplă cu viitoarea mămică în aceste momente? Vedeta le-a povestit totul fanilor.

Duminica acesta bucureștenii au avut parte de soare și câteva mai multe grade în termometre, lucru de care nu s-au mai bucurat de multă vreme. Zilele de weekend au fost numai bune pentru o plimbare, la fel cum au considerat Smiley și Gina Pistol. Cele două vedete s-au echipat corespunzător și au plecat spre parcul Herăstrău.

Aglomerația le-a schimbat puțin planurile, așa că au făcut doar câțiva pași și ulterior s-au îndreptat spre un restaurant unde au servit prânzul. Viitorii părinți s-au ținut în permanență de mână și au luat-o ușor la pas, mai ales că mămica are dureri mari de picioare, deci trebuie să facă un efort în plus pentru a le pune în funcțiune în această prerioadă când nu se mai poate bucura de proiecte ca înainte sau de evenimente.

Sarcina a făcut-o să obosească foarte tare, cum este și normal, iar somnul nu mai e nici el cel de odinioară. Cu toate că s-a plâns într-un mesaj măricel fanilor, a concluzionat cu faptul că se bucură de tot ce îi oferă această perioadă și că e extrem de fericită că poate să trăiască astfel de clipe, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.

Amintim că prezentatoarea emisiunii „Asia Expres” a întâmpinat dificultăți în a rămâne însărciată, iar unul din medicii la care a fost i-a spus că nu ar putea avea copii, astfel că trăiește la maximum noua postură.

„Eu, care alergam 6-10 kilometri fără nici o problemă, acum dacă merg 50 de metri, trebuie să iau o pauză. Am şi rinită de sarcină, ceea ce înseamnă că nu pot să dorm noaptea. Dacă se întâmplă să pot să dorm noaptea, atunci trebuie să merg des la baie şi dacă n-am nimic cu astea două, atunci mă loveşte fiica mea. Şi, pe lângă toate astea, am început să am şi dureri de spate şi sufăr de sindromul picioarelor neliniştite. Mi se umflă mâinile şi picioarele, asta şi când stau mult. Nu mă deranjează că mă umflu, mă deranjează că mă doare. Am dureri de simt că înnebunesc. Dar le îmbrăţişez pe toate. Mai bine le trăiesc, decât să nu le trăiesc”

Gina Pistol