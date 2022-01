Gina Pistol și Smiley, prima vacanță alături de Josephine. Ce destinație superbă au ales

Gina Pistol și Smiley sunt în culmea fericirii, de când au devenit părinți pentru prima dată în luna martie 2021. Cele două vedete au petrecut prima vacanță alături de fiica lor Josephine și au decis să părăsească România pentru câteva zile, pentru a bifa o destinație incredibilă și exclusivistă. Unde s-au dus prezentatoarea de la Chefi la Cuțite și vedeta PRO TV.

Deși temperaturile din România arată faptul că suntem în plin sezon de iarnă, Gina Pistol și Smiley și-au luat fiica și au plecat spre tărâmuri mai calde și exotice, pentru a se bucura de o vacanță binemeritată. Soare, plajă, relaxare și voie bună îi așteaptă pe artist și partenera lui, în următoarele zile.

Această vacanță este una cu totul specială, deoarece este prima dată când Smiley și Gina Pistol călătoresc în noua formulă, alături de fetița lor care, în doar câteva zile, va împlini 10 luni de viață.

Gina Pistol și Smiley au postat fotografii pe conturile lor de pe rețelele sociale, iar fanii vedetelor au fost în extaz. Dacă focoasa blondină pune poze cu marea surprinsă la asfințit și apus, iată că Smiley a distribuit o imagine de revistă cu fiica lui Josephine, în timp ce priveau spre mare, iar peisajul este unul de vis.

Deși nu au specificat ce destinație au ales pentru vacanța lor, Gina Pistol și Smiley sunt foarte fericiți că pot petrece timp de calitate alături de fiica lor Josephine. În perioada în care cei mai mulți dintre români aleg să meargă la munte, pentru a se bucura de zăpadă și sporturile de iarnă, prezentatoarea de la Chefi la Cuțite și juratul de la SuperStar România se lasă mângâiați de briza mării.

La sfârșitul anului trecut, Gina Pistol a devenit nostalgică atunci când a făcut o retrospectivă a lui 2021. Iubita lui Smiley s-a confesat prietenilor săi virtuali, spunându-le gândurile, părerile și nemulțumirile sale legate de anul care tocmai s-a sfârșit. Blondina a spus tot ce a greșit în 2021:

„A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU. Lui nu i-am fost iubita bună. Nici sora bună fratelui. Nici mamei mele cea mai bună fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietenă. Sinceră să fiu, nici nu am încercat. N-am fost nici măcar bună cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori și m-am regăsit de puține.

Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Și cu toate astea am făcut ceva bine. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu o mama bună pentru fiica mea. Anul asta, în schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama și noi, @smiley_omul, am devenit mai uniți. Vă doresc sănătate la minte, trup și mai ales la suflet. Să aveți un an bun!?”, a scris Gina Pistol pe Instagram.