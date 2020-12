Ce a făcut Gina Pistol înainte să nască. Și Smiley a fost impresionat

În curând, Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți pentru prima dată. Deși sunt în culmea fericirii, pe măsură ce marea zi se apropie, emoțiile cresc, iar gândurile le invadează mintea. Ce a făcut prezentatoarea TV înainte să nască? A povestit și fanilor de pe rețelele de socializare.

Gina Pistol s-a arătat mulțumită de cât de repede s-au mobilizat specialiștii care i-au aranjat camera fetiței ei cu Smiley. Tapetul este pus, ordinea și curățenia domnesc, iar la începutul noului an urmează să vină și mobila, pentru ca tabloul să fie complet.

„Tocmai ce au terminat de pus tapetul în camera fetiței. S-au mișcat foarte repede. Au lăsat și ordine, curățenie în urma lor. Încep să am emoții. Arată superb. Superb arată. Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos. Mai am de luat mobilierul după Revelion și gata. Mai am puțin. Încep să am emoții”, a spus Gina Pistol pe rețelele de socializare.