Gina Pistol şi-a ales deja rochiile de mireasă. Unde va avea loc evenimentul cu sute de invitaţi: „În luna mai va fi”

După o logodnă ținută secret mai bine de un an, cele două vedete au dezvăluit că sunt pe cale să își oficializeze relația și să devină soț și soție. Marele eveniment este deja pregătit până la cele mai mici detalii. Gina Pistol și-a ales rochiile de mireasă. Unde va avea loc nunta cu sute de invitați.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai admirate și discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții unei fetițe ce le aduce zi de zi fericire în suflet.

Într-un videoclip publicat în mediul online, cele două vedete au dezvăluit că s-au logodit în urmă cu un an și urmează să se căsătorească peste doar câteva săptămâni, în luna mai a acestui an. Evenimentul este pregătit până la cele mai mici detalii. Gina Pistol a spus că și-a ales două rochii de mireasă.

Gina Pistol: O să am două rochii. Am văzut una, aștept să fie gata.

Petrecerea, la care vor participa între 200 și 300 de invitați, va avea loc într-un local desprins parcă din basme, la un restaurant lângă pădure:

Cu toate că sunt destul de discreți când vine vorba despre viața de familie, cei doi au povestit cum a decurs cererea în căsătorie.

Smiley a avut un ajutor de nădejde, pe micuța Josephine.

„Momentul acesta îl aveam în cap de mult timp, chiar înainte să aflu că este gravidă. Ea nu știa. Se petrec multe lucruri în capul meu de nu știe nimeni. M-am gândit la foarte multe variante. Puteam să fac așa cu artificii, cu prieteni, ca-n filme… și cumva m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți. Mi-am dat seama că cererea în căsătorie trebuie să fie una normală, la noi în casă, cu fiica noastră. Am avut inelul ascuns în casă. Fiica noastră este extrem de simpatică și am zis că na… Josephine avea 8-9 luni. (…) Nu mă așteptam ca Gina să fie plină de spume la propriu. Eu m-am pregătit, cum formulez. Nu am știut că ea nu a auzit. Nu mai știu ce i-am zis”, a completat Smiley.