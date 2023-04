Cum va arăta costumul special de mire al lui Smiley la nunta cu Gina Pistol. Am aflat toate detaliile! EXCLUSIV

Am aflat cum va arăta costumul de mire al lui Smiley la nunta lui Gina Pistol. Andrei Tiberiu Maria și-a anunțat recent căsătoria. Evenimentul va fi și nu va fi atipic. Irina Voinea, designerul și stilistul care se ocupă de peste un deceniu de soarta aparițiilor vestimentare ale lui Smiley, e de părere că vom avea parte de o surpriză cu totul specială.

Gina Pistol și Smiley au anunțat recent că-și vor uni destinele în cursul lunii mai.

În cazul celor două rochii de mireasă, Irina Voinea a preferat să păstreze secretul magic, chiar dacă ea le-a văzut deja, pentru a reuși să-l asorteze și pe mire la vestimentația partenerei sale.

„Eu am văzut deja rochiile, fiindcă trebuie să știu cum să asortez costumul de mire. Am discutat cu Gina, fiindcă estetica rochiilor a fost cee ace m-a interest pe mine. Smiley nu a văzut rochiile de mireasă, dar eu le-am văzut! M-am consultat cu Gina, dar nu am intrat în detalii. Ei trebuie să s epotrivească, să arate bine împreună și la fotografii, dar și pe întreaga desfășurare a ceremonialului. Nu avem nici timp, fiind toți foarte ocupați și nu m-am dus nici prea departe cu curiozitatea, întrebând despre așa numitele mărturii. Nu știu în ce constau, sincer, și am evitat să intru în detalii pe care doar mirii le cunosc până la un anume moment”, a spus aceeași Irina Voinea, care e însă convinsă că cei doi s-au înțeles repede asupra detaliilor, întrucât sunt „două persoane apropriate”.