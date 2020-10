Gina Pistol nu mai doarme nopțile. Ce probleme grave există în ‘familie’: nu are legătură cu sarcina

Gina Pistol trece printr-o perioadă dificilă. Vedeta de la Chefi la cuțite a ajuns să nu mai doarmă nopțile. Din fericire, nu sunt probleme cu sarcina, nici cu relația cu Smiley.

Gina Pistol nu mai doarme nopțile

Gina Pistol a pus un story pe Instagram în puterea nopții, în care le povestea fanilor săi că nu a dormit toată noaptea. Motivul? Pisoiul ei, pe care îl iubește foarte mult și îl consideră ”ca pe copilul ei”, a făcut o nouă criză de epilepsie. Din păcate însă, pisoiul ei suferă de câțiva ani de o boală și face crize cam la un interval de 3-4 luni, însă acum a început să facă aceste crize tot mai des. Animalul face parte din familia Ginei Pistol, iar vedeta are inima sfâșiată când vede cum se chinuie. Astfel că Gina Pistol stă lângă el câteva ore după ce are aceste crize, pentru a-l păzi. Mai mult, veterinarul a învățat-o tot ce trebuie să-i facă animalului când are astfel de episoade. Gina Pistol se luptă de mulți ani ca animăluțul ei de companie să nu moară.

Gina Pistol s-a apucat și de reamenajări

Vestea că Gina Pistol este însărcinată a făcut înconjurul ţării, iar fanii îndrăgitei prezentatoare de la “Chefi la cuţite” şi “Asia Express” au fost extrem de fericiţi pentru aceasta. Cu toate că nu au dorit ca presa să afle despre sarcină, Smiley şi iubita lui nu au putut ţine secretul prea mult timp.

“Noi nu am dorit să spunem nimic până nu eram siguri că totul este în regulă. Eu am aproape 39 de ani, iar medicii nu îmi dăduseră şanse să rămân însărcinată natural”, a spus Gina.

Iar cum în mai puţin de patru luni, va veni pe lume fetiţa celor doi, Gina s-a apucat deja de reamenajat casa din Cernica, în valoare de 300.000 de euro. Astfel că viitoarea mămică a început să caute lucruri pentru camera copilului, hăinuţe şi are grijă ca totul să fie gata până când îşi va strânge în braţe fetița.

„Gina şi Smiley sunt foarte fericiţi. Abia aşteaptă să vină fetiţa, e o atmosferă de nedescris în casa lor. A cumpărat şi câteva lucruşoare de la magazinele pentru bebeluşi. Practic, doar cu asta se ocupă acum”, a declarat o sursă din apropierea vedetei de la Antena 1, conform Click.ro.

Smiley a afirmat că nu își va crește copilul după stereotipuri.

„Nu ne vom creşte copiii după nişte stereotipuri. Nu cred că fetele trebuie să se joace neapărat cu păpuşile, iar băieţii cu maşinile. Trebuie să gândească liber. Încerc să-mi construiesc şi eu un «ACASĂ» al meu. Încă nu trăiesc toată experinţa să pot scrie o piesă despre tot ce simt”, a declarat Smiley, recent, într-un video.