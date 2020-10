Ce nu s-a știut niciodată despre Smiley. Artistul face asta constant: a contribuit decisiv și la sarcina Ginei Pistol?!

„Eu nu cred în noroc. Cred în Dumnezeu!”, spunea Smiley într-un interviu acordat în urmă cu mulți ani. Și dacă el s-a mai schimbat, măcar la nivel estetic, această latură a rămas neclintită. Artistul este credincios și merge la biserică atunci când simte. Rețeta succesului ori ba, cert este că, ajuns la 37 de ani, nu mulți se mai așteptau ca el să devină părinte. Dar minunea s-a întâmplat, iar de minuni se ocupă o forță divină în care interpretul crede.

Lucrul neștiut despre Smiley. Artistul merge constant la biserică

S-a tot vorbit de o relație între Gina Pistol și Smiley. Într-o postare video, cei doi și-au recunoscut public relația, după mult suspans, și au dat și vestea pe care mulți o așteptau. Prezentatoarea TV este însărcinată, iar anunțul a venit ca o surpriză pentru toată lumea, în special pentru cei doi parteneri. Medicii i-au dat șanse minime vedetei de a rămâne gravidă, așa că în viețile lor a intervenit o minune, susțin cei doi.

De altfel, nu este de mirare, la fericire contribuind și vizitele artistului la Muntele Athos. Cântărețul este un om credincios, care vizitează frecvent și mânăstirile din România. În trecut, acesta mergea frecvent la Muntele Athos pentru a se regăsi și ruga. Mai mult, crede și în puterea obiectelor de cult, fiind surprins adesea purtând brățări sfințite la biserică.

„Mă rog mult la Dumnezeu şi cred că El îmi dă energia nesfârşită. Aşa cred. Am mers la biserică de mic, împreună cu bunica din partea mamei. Ea m-a învăţat cât de importantă e întâlnirea de duminică, din biserică, cu Dumnezeu. Ulterior, mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu e pretutindeni şi tot timpul, că rugăciunea nu trebuie spusă numai în biserică sau doar în ultima zi a săptămânii, că Dumnezeu te aude oriunde ai fi şi oricând i te-ai adresa şi că Dumnezeu, cel puţin pentru mine, în ochii mei, e bun, atotştiutor şi iertător. Dumnezeu e iubire… Credinţa şi rugăciunea îţi dau pace şi senin sufletesc. Împăcare cu tine”, a declarat Smiley pentru revistei ”Formula As”.

Prezentatoarea TV, în negare până să audă bătăile inimii bebelușului

„A fost o surpriză pentru mine că am rămas însărcinată. Cum m-am simțit? Nici nu-mi venea să cred. Îmi era frică să mă bucur. Am crezut când i-am auzit pentru prima oară inima bătând. Atunci a fost momentul în care mi-a fugit pământul de sub picioare”, a povestit Gina Pistol în videoclipul în care cuplul anunță venirea pe lume a primului lor copil.