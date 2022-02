Gina Pistol, din nou la Antena 1. Primele imagini cu iubita lui Smiley, unde a apărut vedeta TV

Vești bune pentru fanii Ginei Pistol. Iubita lui Smiley revine la Antena 1, în curând. Frumoasa vedetă a publicat pe rețelele sociale câteva imagini de pe platourile de filmare, iar susținătorii săi sunt extrem de entuziasmați. Cum s-a filmat Gina Pistol alături de chef Florin Dumitrescu.

Gina Pistol și-a încântat fanii de pe Instagram, după ce le-a împărtășit prietenilor săi virtuali câteva imagini de la filmările unei emisiuni de la Antena 1. Focoasa blondină s-a bucurat de timp de calitate alături de colegul ei de platou, chef Florin Dumitrescu.

După ce s-a bucurat de concediul de maternitate, timp în care a avut grijă de fiica ei, micuța Josephine, Gina Pistol a mărturisit că s-a simțit ciudat să fie, din nou, în rolul de prezentatoare TV.

Deși foarte mulți dintre fanii Ginei Pistol s-au întrebat de ce iubita lui Smiley nu a prezentat emisiunea „Chefi fără limite”, explicația este că micuța Josephine era foarte mică în vara anului trecut, atunci când a fost filmată emisiunea în Grecia, iar mămica ei a trebuit să aibă și mai multă grijă de ea.

Chef Cătălin Scărlătescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu au dat startul unei emisiuni incredibile, iar milioane de români sunt cu ochii pe concurenții emisiunii „Chefi fără limite”.

Cei din echipa albastră îl motivează pe chef Florin Dumitrescu suficient cât să fie încrezător în șansele sale de câștig.

Chef Sorin Bontea crede că verdele este culoarea lui norocoasă și vrea să câștige acest sezon de la Chefi fără limite.

„Am în echipă de toate. Am o gospodină care are gust bun, am cofetari, am un fotograf pe care mizez că are simțul frumosului, am și oameni cu forță fizică pentru diverse misiuni. Ce să zic, cred că am echipa shaorma cu de toate.”, a mărturisit bucătarul.