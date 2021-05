Gina Pistol, apariție de senzație la 40 de ani. Cum arată în costum de baie, la două luni după ce a născut

Gina Pistol a devenit mămică de curând și cu toate că au trecut numai două luni de la naștere, vedeta a reușit să slăbească și să își recapete forma de dinainte de sarcină.

Deși nu și-a revenit complet, Gina Pistol a făcut o ședință foto în costum de baie, spre surprinderea fanilor ei, care au apreciat imaginile care îi dezvăluie trupul. Gina Pistol a recunsocut că face sport, atât cât poate și are mai multă grijă la stilul de viață. În urma imaginilor postate pe Instagram, Gina Pistol a postat și un mesaj de încurajare pentru alte femei:

În ce privește emisiunea pe care o prezenta, Gina Pistol i-a predat ștafeta Irinei Fodor, soția lui Răzvan Fodor. După ce s-a difuzat la TV schimbarea prin care a trecut emisiunea, vedeta a transmis și un mesaj, prin intermediul rețelelor sociale, în care a spus că decizia de a se retrage a fost una foarte grea.

„Adevărul este că tare greu mi-a fost. Vreo 2-3 zile n-am fost în apele mele absolut deloc, dar era foarte obositor pentur mine să particip la filmări. Și iată că gândurile lor bune au ajuns la mine. Am născut o fetiță minunată și sănătoasă și abia aștept să fiu cu ochii pe ei în continuare. Oricum, Chefi la cuțite a rămas pe mâini bune! Mulțumesc frumos, Irina!, a declarat Gina Pistol pe Instagram.

La rândul ei, Irina Fodor a mărturisit că nu a fost deloc ușor să preia un proiect, din mers.

”Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare. Atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise.

Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne’ ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a declarat Irina Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite, sezonul cu numărul 9.