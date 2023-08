Gina Pistol a ajuns la psiholog. Ce se întâmplă în viața soției lui Smiley: „Îmi vine să strig și să înjur și să renunț”

Partenera de viață a lui Smiley a ajuns la psiholog nu din cauza, ci datorită fiicei sale, micuța Josphine. Fetița a generat unele schimbări în viața Ginei Pistol, aceasta luând decizii care uneori sunt provocatoare. Ce a dezvăluit frumoasa blondină despre viața alături de copilul său. Foto

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă românească. Au fost implicați într-o relație romantică mult timp fără ca fanii lor să știe. Și-au ținut încă de la început povestea de iubire departe de camerele paparazzilor.

După ce și-au asumat relația oficial, vedetele au făcut anunțuri surprinzătoare privind legătura lor amoroasă. În afară de vestea privind nunta, eveniment ce a avut loc recent, cei doi parteneri au făcut public acum ceva vreme că urmau să devină părinții unui copil.

Smiley și Gina Pistol sunt astăzi părinții unei fetițe care poartă numele Josephine Ana Maria. Micuța are doi ani și jumătate și este o binecuvântare în viața vedetelor. Copilul a adus multe fericiri în cazul celor doi parteneri de viață, dar și multe schimbări.

Gina Pistol a ajuns la psiholog nu din cauza, ci datorită fiicei sale de doi ani jumătate. Blondina a făcut public, în urmă cu puțin timp, acest aspect explicând că și-a dorit să își schimbe viața în bine, în așa fel încât fetița să se poată bucura de un părinte sănătos.

Partenera de viață a lui Smiley a vorbit public despre acest lucru pe Instagram, declarându-se fericită că a reușit că finalizeze cu brio un antrenament fitness, pe care a decis să îl facă datorită și pentru fiica sa, micuța Josephine.

„Am terminat antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră, pentru că îmi este al naibii de greu. Îmi este foarte greu să plec de acasă.

De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac.

Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta”, a precizat Gina Pistol.