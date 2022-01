Gigi Becali vrea să se lupte cu problema Covid-19 în Liga 1. „O să plătească pentru toată lumea”

Gigi Becali vrea să se lupte cu problema Covid-19 în Liga 1. Patronul FCSB e cunoscut pentru poziția sa antivaccinare, în schimb este un fan al testării jucătorilor. Vicecampioana a fost lovită de un val de Covid-19 în toamna trecută, dar acest lucru nu a schimbat optica latifundiarului. Gigi Becali și-ar dori ca toți fotbaliștii din primul eșalon să fie testați cât mai des, astfel încât campionatul să se desfășoare fără sincope.

Gigi Becali a declarat, de asemenea, că a făcut Covid-19, dar a învins boala ușor.

„Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata. Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu.

Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis „Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori”. Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a spus Gigi Becali, la România TV.