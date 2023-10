Gigi Becali vrea o pedeapsă drastică pentru Dorian Popa, prins drogat la volan: ‘Pușcărie și carnet luat toată viața’

În urmă cu câteva zile, celebrul Dorian Popa era prns de polițiștii, conducându-și mașina sub influența unor substanțe interzise. informația a inflamat imediat opinia pubică, iar printre cei care au reacționat a fost și Gigi Becali care vrea o pedeapsă drastică pentru Dorian Popa.

Pe 27 octombrie, într-un moment în care întreaga societate românească este inflamată de evenimentele apărute ca urmare a consumului de droguri, vine știrea cu privire la Dorian Popa, prins drogat la volan.

Ba mai mult, acesta era doar în lenjeria intimă la volan, spre surprinderea agenților de poliție care l-au oprit.

Lucrurile au luat imdiat avânt, iar a doua zi opinia publică se scandaliza la aflarea veștilor despre incident.

În încercarea de a afla care este situația, și cum s-a ajuns aici, Playtech știri a luat legătura și cu Elena Merișoreanu, o apropiată a familie, acestra spunându-ne în exclusivitate că:

”Am vorbit cu el, aseară, la telefon, plângea saracul, se blestema ca e nevinovat, că a fost, undeva, parcă zicea că într-un club, unde se fuma și că a inhalat de acolo. În plus, de o perioadă, el lua și niște pastile, ca să se poată odihni.

Muncește foarte mult, are firme, e tare harnic, mai rar așa om. În plus, e și foarte credincios, mereu se roagă. Și la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se ruga mereu dimineața. Acolo era un copil respectuos, ceva ce nu am mai văzut, mi se adresa foarte frumos când avea nevoie de ceva. De aceea am și rămas prieteni”, ne-a declarat Elena Merișoreanu.