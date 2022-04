Gigi Becali, decis ca FCSB să joace în Ghencea. După victoria obținută de roș-albaștri pe terenul rivalei CFR Cluj, lupta pentru câștigarea campionatului capătă o turnură dramatică. E foarte probabil ca partida dintre cele două echipe, din ultima rundă a play-off-ului, să se dispute cu titlul pe masă. Dar pe ce stadion din București s-ar putea disputa o asemenea partidă, câtă vreme Arena Națională e ocupată de un festival? Gigi Becali crede că are deja răspunsul.

Gigi Becali, decis ca FCSB să joace în Ghencea. După victoria de la Cluj, contra CFR-ului, căpitanul roș-albaștrilor, Florin Tănase a declarat că ar prefera ca partida din ultima etapă să se joace în Ghencea. Cu atât mai mult, cu cât meciul poate fi o adevărată finală a campionatului. Lucru pe care Gigi Becali îl ia în considerare.

Echipa lui Gigi Becali nu are multe soluții, câtă vreme Arena Națională va fi ocupată la data meciului cu Saga Festival, iar stadionul Arcul de Triumf e socotit prea mic față de magnitudinea posibilă a partidei. Pe de altă parte, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că soluția va fi, cel mai probabil, stadionul din Buzău, acolo unde roș-albaștrii se pot simți ca acasă.

„Arena Națională e indisponibilă. Stadionul Arcul de Triumf se prezentă în condiții excelente. Am văzut niște fete care se jucau de-a rugby-ul. Dincolo, formidabila echipă a Armatei a umplut stadionul până la refuz în derby-ul cu Hermannstadt. Acolo are dreptul să joace doar cine are voie.

Probabil că vom merge la Buzău, acolo vom juca. E un oraș care fierbe pentru echipa noastră. Am demonstrat că suntem din nou Steaua. Vă promit că n-o să mai spun niciodată FCSB! Am umplut stadionul, în timp ce ceilalți au jucat cu curent prin tribune”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.