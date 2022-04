Gigi Becali, anunț major pentru fanii FCSB. Echipa patronată de latifundiar a învins cu 1-0 pe terenul campioanei CFR Cluj și visează deja la un nou titlu, după 7 ani de așteptare. În scenariul ideal, meciul din ultima etapă, FCSB-CFR Cluj, ar putea fi o adevărată finală, dacă distanța dintre formații se menține la cel mult 2 puncte, ca acum. Gigi Becali trebuie să rezolve problema stadionului unde s-ar putea disputa „finala” din 21 mai, câtă vreme Arena Națională va fi ocupată de un festival.

Gigi Becali, anunț major pentru fanii FCSB. Victoria roș-albaștrilor la Cluj a reaprins lupta pentru titlu. Vicecampiona a ajuns la doar 2 puncte în urma liderului, iar perspectiva unei adevărate finale a campionatului, în ultima etapă, e tot mai apropiată.

După victoria în fața echipei antrenate de Dan Petrescu, căpitanul Florin Tănase a declarat că „ar trebui să fim lăsați să jucăm acolo”, făcând referire la noul stadion din Ghencea, ridicat cu bani publici. Problema stadionului pe care s-ar putea disputa partida cu CFR Cluj, programată pentru 21 mai, a devenit presantă, în condițiile în care gruparea lui Becali nu va avea la dispoziție cel mai mare stadion al țării, blocat de Saga Festival în perioada 16 mai – 11 iunie.

Gigi Becali are opțiunile limitate în București, câtă vreme nici pe arenele din Ghencea și Arcul de Triumf, formația sa nu e primită. În aceste condiții, managerul general al FCSB, Mihai Stoica, a dezvăluit că soluția va fi, cel mai probabil, stadionul din Buzău, acolo unde roș-albaștrii se pot simți ca acasă.

„Arena Națională e indisponibilă. Stadionul Arcul de Triumf se prezentă în condiții excelente. Am văzut niște fete care se jucau de-a rugby-ul. Dincolo, formidabila echipă a Armatei a umplut stadionul până la refuz în derby-ul cu Hermannstadt. Acolo are dreptul să joace doar cine are voie.

Probabil că vom merge la Buzău, acolo vom juca. E un oraș care fierbe pentru echipa noastră. Am demonstrat că suntem din nou Steaua. Vă promit că n-o să mai spun niciodată FCSB! Am umplut stadionul, în timp ce ceilalți au jucat cu curent prin tribune”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.