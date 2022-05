Gigi Becali, „trădat” de căpitanul FCSB. Ce mutare a făcut Florin Tănase

Gigi Becali, „trădat” de căpitanul FCSB. Patronul vicecampioanei a dorit cu orice preț să-l țină în echipă pe Florin Tănase, golgheterul Ligii 1 în ultimele două ediții. Ajuns la 27 de ani, Tănase se „chinuie” încă de anul trecut să se transfere în străinătate pentru bani mai mulți. Gigi Becali i-a oferit, însă, cel mai mare salariu din Liga 1, dar căpitanul FCSB l-a „răsplătit” acum cu o mutare surprinzătoare.

Gigi Becali, „trădat” de căpitanul FCSB. Florin Tănase a crescut mult în ultimele două sezoane. După transferul lui Dennis Man la Parma, el și-a asumat, practic, rolul de golgheter al echipei. Jucătorul de 27 de ani a devenit, de altfel, golgheterul Ligii 1 în ultimii 2 ani.

Gigi Becali nu dorea să se despartă de Tănase, nici când în iarna „jocurile” păreau făcute pentru transferul acestuia. în Golf, la Al Nasr.

„Tănase are o clauză de 3 milioane. Eu, după mine, nu l-aș da, nu vreau să-l vând. E piesa principală la ora asta. El e jucătorul cu cea mai mare experiență, dă goluri, îmi ține echipa. Dar nu pot să-l țin dacă cineva 3 milioane, are clauză. Bagă banii în cont și pleacă. Pleacă pentru că are clauza aia, nu depinde de mine, dar eu nu vreau să-l dau. Uite, că Dumnezeu mi-a ajutat, nu l-am dat”, a declarat Gigi Becali, la Digisport, la acea vreme.