Gigi Becali suferă, aproape să piardă milioane de euro: ‘Pușcărie 1-3 ani’

Scandalul momentului, în care este implicat fotbalistul Florinel Coman, la determinat pe Gigi Becali să vorbească. Deși inițial dezamăgit de scandalul generat de fotbalistul său, acum latifundiarul pare că s-a mai liniștit. În același timp îi pare rău de situația în care se află Florinel Coman. Pasibil de pușcărie, după ce a fost prins cu un permis fals, fobalistul riscă să stea câțiva ani după gratii.

Un nou scandal în fotbalul românesc, după ce Florinel Coman, jucătorul FCSB, a fost prins circulând cu un permis de conducere fals pe drumurile României. Patronul echipei la care activează Florinel Coman, Gigi Becali în primă fază a tunat și a fulgerat. Dar acum, pare-se că s-a mai calmat, și a ajuns să declare că-i pare rău de situația în care se află jucătorul său. Recent, după ce s-a mai calmat, Gigi Becali a declarat:

Mergând mai departe cu declarațiile, atât Becali, cât și Florinel Coman, sunt conștienți că totul se va termina cu un proces și o sentință de închisoare, dar latifundiarul este optimist, spnunând că Florinel va primi o sentință cu suspendare.

”Se poate să-i dea pușcărie 1, 2, 3 ani, e adevărat. E grav, dar nu chiar atât de rău. Dacă o să aibă o cota joasă, eu am grijă de copiii mei, o să joace la FCSB și o să-i fac 50.000 de euro pe lună. Acum are 20.000, îi fac 50.000. Florinel e inteligent, face glume, dar nu e lider, pentru că face caterincă, iar un lider nu are voie să glumească.

Depinde de familie, de educația aia de mic copil, de caracterul părinților. Vreau să spun că Man câștigă tot la fel, dar niciodată nu a mers cu 165 de km/h. Sunt oameni și oameni, alții mai teribiliști, agresivi, impulsivi. Le-am spus: ‘Îl vedeți pe Ronaldo: muncă, muncă și iar muncă’”, a mai declarat Gigi Becali.