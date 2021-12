Gigi Becali știe ce va face cu FCSB: „Nu sunt idiot, nu sunt masochist”

Gigi Becali știe ce va face cu FCSB. Patronul FCSB s-a cam resemnat după egalul făcut de echipa sa cu Sepsi, în etapa a 21-a a Ligii 1. Distanța ce o separă acum de liderul CFR Cluj este de 10 puncte, cu 9 etape înainte de terminarea sezonului regular. Gigi Becali e decis să ia măsuri drastice la echipă, în primul rând pentru a nu-și periclita proprii bani.

Gigi Becali știe ce va face cu FCSB. Patronul roș-albaștrilor este tot mai resemnat în privința luptei pentru titlu. Gruparea antrenată de Toni Petrea a făcut doar o remiză albă cu cei de la Sepsi și se află acum la 10 puncte de liderul CFR Cluj.

Gigi Becali n-a mai amenințat că vinde echipa, așa cum a făcut după plecarea lui Edi Iordănescu de pe banca tehnică. În schimb, latifundiarul a declarat că nu va mai investi în club și va vinde tot ce e de vânzare dintre jucători.

Gigi Becali a mai afirmat – dar jumătate în glumă, după cum îi e stilul – că el nu are puterea financiară de a se „bate” cu Neluțu Varga, patronul CFR Cluj.

„Nu sunt idiot, nu sunt masochist, de ce să dau foc la banii mei? Strategia a ținut și ține și acum, pentru că încă mă bat la titlu. Dar nu poți să te bați cu o echipă care are 40 de jucători și salarii mari. CFR are un patron foarte puternic, cu foarte mulți bani. Eu nu-mi permit să arunc atâția bani, eu nu am puterea asta. Bravo lui, că poate”, a mai spus Gigi Becali, conform sursei citate.