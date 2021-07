Gigi Becali șochează la FCSB. Ce jucător își dorește la echipă, doar pentru că ”este frumos, înalt, slăbuţ”

Gigi Becali e pus pe treabă la FCSB. Și nu oricum, ci făcând transferuri după criterii personale inedite. După ce l-a adus pe Paulo Vinicius de la CFR Cluj pentru că era liber de contract, Becali mai face o mutare. De această dată, pe criterii estetice, cum îi stă bine oricărui patron de club. Șinta sa este un atacant de 20 de ani, pentru că este „frumos, înalt și slăbuț”.

Gigi Becali șochează la FCSB. Finanțatorul dărâmă și construiește după pofta inimii, tot sperând să ajungă la formula ideală de echipă. Una cu care să ia și titlul, dar să și acceadă în grupele unei cupe europene. După victoria cu 4-1 contra unei CSU Craiova rămasă fără antrenorul Marianos Ouzounidis, Becali visează iar frumos. Dacă pentru Nicolae Ceaușescu a fost nevoie să fie lipite construcțiile ce apăreau pe machetele localităților – fostul dictator obișnuind să traseze artere cu riscul de a dărâma blocuri deja înălțate – cu jucătorii e mai greu.

După meciul cu Craiova lui Rotaru, Gigi Becali i-a făcut deja echipa antrenorului Dinu Todoran. Și e greu de crezut că acesta va avea vreun cuvânt de spus împotriva ideilor patronului.

Deși are deja o ofensivă plină de „perle” valoroase, Becali mai vrea un atacant. Unul de 20 de ani și 1,91 m înălțime, care joacă la UTA Arad. Patronul FCSB și-a dezvăluit și criteriile după care l-ar vrea pe tânărul David Miculescu, fotbalistul cu o selecție la naționala U23. Criterii pe care le-a aplicat și în cazul altor transferuri.

Văd că l-ați ghicit bine. Câteodată, că așa e omul, vezi un jucător că e și frumos. E înalt, arată bine. De asta l-am luat și pe Man, că era frumos, băiat drăguț, înalt, plăcut. Și pe Nedelcu tot la fel, dar la el nu s-a legat. Și Adrian Petre, la fel, dar câteodată nu merge.

Ăsta, David, așa îi zic eu, este foarte frumos, înalt, slăbuț, are o alură de fotbalist. Aleargă foarte frumos. Mai de acum 6 luni, chiar un an, am vrut să îl iau. Acum am acționat. Cred că sunt șanse să îl iau. El mai are încă un an și jumătate contract. Dacă nu îl dau, o să piardă banii. Ar veni gratis după asta”, a spus Gigi Becali, la Pro X.