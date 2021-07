Gigi Becali, schimbări radicale la FCSB. Latifundiarul din Pipera a pus piciorul în prag

Gigi Becali a „bătut în cuie” primul „11” de la FCSB. Încântat de evoluția formației în partida cu CSU Craiova, latifundiarul i-a „servit” antrenorului Dinu Todoran componența echipei ce va trebui să se regăsească în teren la următoarele meciuri. Joi, 29 iulie, de la ora 16.00, roș-albaștri vor susține partida retur contra celor de la Sahtior Karagandi. Întâlnirea va avea loc, însă, în Armenia, la Erevan, din cauza problemelor cauzate de pandemie în Kazahstan.

Gici Becali s-a decis asupra titularilor de la FCSB. Duminică seara, vicecampioana a trecut într-o manieră categorică de CSU Craiova cu 4-1. Dincolo de scor, prestația elevilor antrenați de Dinu Todoran l-a entuziasmat chiar și pe Gigi Becali. Acesta s-a și grăbit să anunțe viitoarea formulă de echipă, așa cum o concepe el. Și, se știe, dorința lui Gigi Becali este poruncă la clubul roș-albastru.

Nu mai știu de când n-am mai jucat atât de bine, dar eu am fost mulțumit și de meciurile cu Botoșani și Șahtior. Moruțan s-a mutat la Domnești și are foarte mare valoare acum. Doar am vrut să-l atenționez. N-are cum să lipsească din primul 11.

O să joace Olaru și Moruțan interi, Coman în stânga, Tănase vârf, Tavi Popescu în dreapta. Și Olaru între Cordea și Moruțan”, a declarat Gigi Becali la DigiSport.