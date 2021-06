Gigi Becali a făcut o nouă dezvăluire ce îi va supăra enorm pe toți fanii FCSB! Patronul clubului este recunoscut pentru declarațiile sale fără perdea pe care le face despre echipă sau jucători, dar nimeni nu se aștepta ca acesta să facă un anunț șocant de curând.

FCSB este o echipă de fotbal extrem de îndrăgită în România și se bucură de extrem de mulți fani, dar Gigi Becali tocmai a anunțat că nu se mai gândește la performanțele clubului, ci doar la profitul pe care îl poate face de pe urma jucătorilor. Patronul a dezvăluit că pentru el sportul înseamnă afaceri, așa că nu își poate permite să piardă bani pentru a ajunge cât mai sus.

„Eu am marfă de 50 de milioane de euro! CFR n-are nici măcar de 5 milioane. S-au făcut transferuri peste noapte la mine, dar costă 50 de milioane de euro şi mai am 10 milioane în cont. Când trag linie, sunt pe plus!

La mine e numai business! Atât, nu performanță. Pe mine doar banii mă interesează! Ce câştig eu dacă iau campionatul?! Dacă eram Ahmetov şi aveam 5 miliarde, da. Dar eu nu sunt Ahmetov de România. Eu nu-mi permit să pierd la fotbal 5 milioane pe an!

Și chiar dacă mi-aş permite, nu vreau să fac aşa ceva! Oricum, la anul o să fim în Liga Campionilor, în grupe. Pe băieţii ăştia n-o să poată să-i oprească nimeni!”, a transmis Gigi Becali.