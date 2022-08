Gigi Becali și-a plătit datoria față de FC Botoșani. Câți bani a scos din buzunar latifundiarul

Gigi Becali și-a plătit datoria față de FC Botoșani. Patronul FCSB a amânat cât a putut de mult plata procentelor pe care gruparea din Moldova le avea din transferul lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray, în august 2021. Valeriu iftime, finanțatorul botoșănenilor, a câștigat litigiul la FRF, dar Gigi Becali a tras de timp până când a primit el însuși banii pe care Galatasaray avea să-i dea pentru Moruțan.

Gigi Becali și-a plătit datoria față de FC Botoșani. Patronul FCSB a reușit, în august 2021, să-l vândă pe fotbalistul de 22 de ani la Galatasaray, în Turcia. Gigi Becali a anunțat la acea vreme că Olimpiu Moruțan a fost vândut la pentru 3,5 milioane de euro, parte fixă, plus bonusuri, Din suma de transfer, 9% îi reveneau clubului FC Botoșani, de unde a fost adus Moruțan la FCSB.

Cum Becali n-a primit o bună perioadă suma datorată de Galata, el a refuzat să plătească banii cuveniți celor de la FC Botoșani pe procentele deținute din tranzacție. Clubul patronat de Valeriu Iftime a câștigat procesul cu FCSB la Comisia Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF. Comisia a decis că Becali trebuie să plătească 279.000 de euro plus TVA pentru cele 9% pe care Iftime le avea dintr-un ulterior transfer.

Suma a fost calculată inclusiv cu bonusul de 600.000 de euro primit de FCSB pentru că Moruțan a evoluat în cel puțin 15 meciuri. În plus, miliardarul FCSB mai trebuie să trimită către Botoșani și 41.789 de euro, dar fără TVA, reprezentând contribuția de solidaritate din aceeași afacere. În total, 320.000 de euro.

Gigi Becali era iritat de decizia comisiei din cadrul FRF, invocând faptul că nici el nu primise banii de la clubul turcesc.

„Da, am pierdut, dar eu mi-am văzut banii de la turci? Nu am văzut niciun ban. Oricum, suma pe care trebuie să le-o dăm celor de la FC Botoșani consider că e prea mare și vom face apel. Vali Argăseală deja s-a ocupat de depunerea actelor. Nu doresc să mai fac alte comentarii pe subiectul ăsta”, a spus Gigi Becali, la avea vreme, conform ProSport.

Becali i-a propus lui Valeriu Iftime o soluție de compromis: să-i dea doar 200.000 de euro pentru procentele respective. Oferta a fost inițial refuzată de fnanțatorul FC Botoșani.

„Eu am discutat ceva cu domnul Becali, stabilisem niște lucruri, dar în final tot la Comisie am rămas cu procesul. Eu nu am mai ieșit public să îl atac pe dânsul sau să vorbesc de acest conflict. Domnul Becali are să ne dea peste 300.000 de euro, dar într-un final a spus că ne dă sub 200. 000 de euro, ceea ce mie nu mi-a convenit”, a declarat Valeriu Iftime.