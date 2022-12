Gigi Becali sau Dan Șucu? Topul Capital a dezvăluit numele celui mai bogat investitor din fotbalul românesc. Locul surpriză pe care îl ocupă Gică Hagi

Fotbalul românesc s-a „îmbogățit” anul acesta cu un investitor foarte puternic. Dan Șucu a decis să cumpere jumătate din acțiunile clubului Rapid și a promis că are un plan prin care gruparea din Giulești se va lupta la titlu. La final de an am aflat pe ce loc se află în Topul Capital omul de afaceri care s-a implicat la formația de Podul Grant, dar și care este averea lui Gigi Becali.

Topul Capital a dezvăluit numele celui mai bogat investitor din fotbalul românesc

Dan Șucu și-a făcut apariția în fotbal anul acesta, după ce a cumpărat jumătate din acțiunile clubului Rapid. Discursul lui le-a mers la inimă fanilor pentru că le-a vorbit despre performanță, dar și despre ideea ca această grupare să valorifice mai bine numele de Rapid, dar și pasiunea suporterilor. A cumpărat mai mulți jucători pentru Adrian Mutu, dar a și lansat mai multe produse prin care speră să aducă bani mulți la buget.

Dan Șucu a urcat direct pe locul doi în clasamentul celor mai bogați oameni din fotbalul românesc. Topul Capital spune că ar avea o avere de aproape 145 de milioane de euro având afaceri fotbal, presă, dar activitatea lui principală este producția și vânzarea de mobilă. Omul de afaceri spunea acum două luni că aceste analize nu sunt exacte și că averea lui este de aproape 500 sute de milioane de euro.

Primul loc în acest clasament este ocupat de Gigi Becali. Jurnaliștii din domeniul financiar i-au evaluat averea la aproape 452 de milioane de euro. Asta deși mai mulți oameni din fotbal susțin că averea omului de afaceri din Pipera depășește un miliard de dolari, iar Dumitru Dragomir vorbește de aproape 1,5 miliarde. Patronul FCSB spune că din fotbal are o pagubă cinci sau șase milioane de euro la fotbal, deși a încasat mai bine de 200 de milioane de euro.

În topul general al celor mai bogați români, Becali este pe locul 18, având afaceri în diverse domenii, iar Dan Șucu pe poziția cu numărul 56.

Gică Hagi este pe locul 245 în Top 300, patronul Farului Constanța având 29 – 30 de milioane de euro în conturi, finanțatorul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, este pe poziția 288. Averea sa e estimată la 22 – 24 de milioane de euro.

Potrivit Capital, cei mai bogați români rămân frații Pavăl, cu o avere de 4 – 4.2 miliarde de euro, iar pe doi, la general, este fostul jucător de tenis Ion Țiriac, cu 1.9 – 2 miliarde de euro.

Cei mai bogați din fotbalul românesc:

1. Gigi Becali 325-425 imobiliare, fotbal

2. Dan Șucu 135-145 mobilă, presă, fotbal

3. Nicolae Badea 87-93 IT, retail, fotbal

4. Vladimir Cohn 65-70 hârtie, fotbal, imobiliare

5. Cosmin Olăroiu 46-50 fotbal, HoReCa

6. Mircea Lucescu 34-38 fotbal, imobiliare

7. Gheorghe Hagi 29-35 fotbal, turism

8. George Țucudean 23-25 mobilă, spa, HoReCa

9. Valeriu Iftime 22-24 energie, IT, fotbal

10. Cristi Chivu 22-24 fotbal