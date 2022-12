Gigi Becali, cel mai bogat om din România? „Are peste 1,5 miliarde de euro numai din pământuri”

Gigi Becali este cunoscut drept un om de afaceri foarte abil! Mai toate investițiile lui au dat roade și doar din fotbal a încasat peste 200 de milioane de euro. Dumitru Dragomir este convins că are patronul FCSB are o avere foarte mare și doar terenurile valorează peste 1,5 milioane de euro.

425 de milioane de euro. Topul Capital spunea în anul 2021 că aceasta este averea lui Gigi Becali. Patronul FCSB a spus mereu că are mai mulți bani și a dezvăluit că doar din fotbal a încasat peste două sute de milioane de euro. Asta dintr-un domeniu în care susține că este pe minus mai bine de cinci milioane de euro.

Dumitru Dragomir este convins că Gigi Becali este unul dintre cei mai mai avuți oameni din România. Poate chiar cel mai bogat. Iar dacă socotelile fostului șef al Ligii Profesioniste de Fotbal sunt exacte nu greșește prea mult.

„Ăsta este suprastructură. Aș spune că este diavolul, dar se supără pe mine. Convingerea mea e că are peste 1,5 miliarde de euro numai din pământuri. Dacă nu are chiar mai mult. Eu lucrez aici în Pipera. În jurul meu aici unde lucrez eu, are pământ de peste 1 miliard”, a declarat Dumitru Dragomir.