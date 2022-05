Gigi Becali s-a sucit după reacția dură a lui Gică Hagi: „Sunt puțin uimit”

Gigi Becali s-a sucit după reacția dură a lui Gică Hagi. Patronul FCSB și-a enervat rău nașul după ce a povestit cum a ajutat echipa acestuia să nu retrogradeze în 2013. Supărat pe ratarea titlului din cauza „piedicii” puse de FC Voluntari, unde este implicat propriul fin, Florentin Pandele, latifundiarul și-a amintit de gestul făcut de el pentru Hagi. Dar „Regele” a reacționat dur la dezvăluirile făcute de Gigi Becali, care a dat înapoi.

Gigi Becali s-a sucit după reacția dură a lui Gică Hagi. Patronul FCSB a fost dezamăgit de „piedica” pusă de FC Voluntari echipei sale în lupta pentru titlu. Cu atât mai mult, cu cât la clubul ilfovean este implicată și primăria condusă de Florentin Pandele, care este finul latifundiarului.

Dornic să arate ce înseamnă pentru el o relație de familie adevărată, Gigi Becali s-a apucat să povestească modul în care l-a ajutat pe propriul naș de căsătorie, Gică Hagi. Milionarul s-a referit la partida „cu cântec” din 2013, când Viitorul, echipa de atunci a „Regelui”, a câștigat cu 5-2 pe terenul formației lui Becali, ce purta pe atunci numele de Steaua și era campioana en-titre. Victoria din Ghencea a ajutat gruparea constănțeană să evite retrogradarea în acel sezon.

Gigi Becali a rememorat momentele din 2013, mândrindu-se cu faptul că i-a impus antrenorului de atunci, Laurențiu Reghecampf, să folosească o formulă de echipă fără mulți titulari.

Dacă îl iubești pe unul, când a fost cu Gică în 2012 (n.r. – 2013, de fapt) de retrograda Farul (n.r. – Viitorul), Reghe făcea pe nebunul: „Bă, că nu știu ce’”… „Ce, mă? Du-te, mă, de aici, asta e echipa! „Stai, domnule, că o fi, că pățim, eu îmi dau demisia…”. „Dă-ți, mă, demisia de acum!”, a declarat Becali la Pro Arena.

Păi, cum adică? Dacă eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, când nu am niciun interes? Băi, mă las și de fotbal! Cum să nu ajut pe nașul meu? Și Reghe făcea figuri. Am pus doar copiii, a bătut nașul cu 5-1 (nr. – 5-2), că avea nevoie. Păi, ce, a trebuit să îmi spună mie nașul, să îmi spună Hagi ceva? Păi, eu îl ajut pe nașul meu, mă! Poți să te dai peste cap tu, eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, îl ajut și l-am ajutat, țineți minte”, a spus Becali la Pro Arena.