Gigi Becali îl va enerva pe Gică Hagi. Patronul FCSB s-a arătat foarte deranjat de faptul că FC Voluntari, echipa spirjinită de primăria condusă de finul său, Florentin Pandele, s-a pus în calea șansei la titlul a roș-albaștrilor. Latifundiarul chiar a acuzat insituția condus de acesta că a oferit o primă jucătorilor ilfoveni pentru a nu fi învinși de roș-albaștri. În contrapartidă, Gigi Becali a dezvăluit ajutorul pe care i l-a oferit propriului naș de căsătorie, Gică Hagi, într-o partidă din 2013, când echipa de atunci a „Regelui”, Viitorul, își juca supraviețuirea în prima ligă.

Gigi Becali îl va enerva pe Gică Hagi. Patronul FCSB a fost profund deranjat de străduința celor de la FC Voluntari din partida contra grupării antrenate de Toni Petrea, scor 2-2. Practic, egalul a răpit șansa formației lui Becali de a juca cu titlul pe masă contra celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a play-off-ului.

Gigi Becali s-a arătat convins că jucătorii de la Voluntari au fost stimulați să o încurce pe FCSB. Aceștia ar fi primit prime importante de la rivalii din Cluj, dar și de la Primăria Voluntari, insituție condusă de finul lui Gigi Becali, Florentin Pandele.

Gigi Becali a fost dezamăgit de atitudinea propriului fin, în ciuda faptului că Florentin Pandele a negat orice implicare în situația respectivă, el fiind plecat din țară. Ca să arate ce înseamnă cu adevărat o relație de familie, Gigi Becali a dezvăluit felul în care l-a ajutat pe propriul naș de căsătorie, Gică Hagi.

Era mai 2013, iar Becali patrona echipa ce încă se numea Steaua. Vremuri bune, steliștii de atunci pregătindu-se de al doilea titlul consecutiv obținut cu Laurențiu Reghecampf pe bancă. Gică Hagi, în schimb, patrona Viitorul Constanța, actuala Farul, și se lupta să se salveze de la retrogradare. Constănțenii au întâlnit Steaua în Ghencea, dar aveau nevoie ca de aer de victorie, ceea ce s-a și întâmplat. Cu o formație din care au lipsit mulți titulari, steliștii de atunci au pierdut în fața junilor dobrogeni cu un neverosimil 2-5, la pauză fiind 1-4.

Încă de atunci, Gigi Becali spunea că nu a fost vorba de vreun blat, ci doar de dorința sa de a-și ajuta nașul.

„Da, păi sunt fericit. Nu? Hai să vă spun un lucru. Eu nu fac aranjamente, ăsta nu a fost niciun aranjament, niciun blat. Dar eu am voie să mă bucur pentru nașul meu. Așa am simțit! Care e problema, nu mai am voie să-mi exprim sentimentele? Echipa campioană, lejer, relaxat, probabil a văzut și galeria care striga „Gică Hagi! Gică Hagi!”. A fost o chestiune de bun simț, asta s-a întâmplat în seara asta. Nu poate să mă oprească nimeni să mă bucur pentru nașul meu”, declara Becali, în 2013, conform gsp.ro.

Pe de altă parte, Gică Hagi a negat orice aranjament, apărându-și cu înverșunare jucătorii, dar și victoria.

Gigi Becali a rememorat episodul din 2013, explicând exact cum și-a ajutat nașul, pe Gică Hagi, să învingă în acel meci „falsificat”. Asta, spre deosebire de ceea ce el este convins că a făcut acum propriul fin, Florentin Pandele.

Gigi Becali a recunoscut că el i-a făcut echipa lui Reghecampf la acea partidă, impunând o formulă din care au lipsit numeroși titulari.

Păi, cum adică? Dacă eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, când nu am niciun interes? Băi, mă las și de fotbal! Cum să nu ajut pe nașul meu? Și Reghe făcea figuri. Am pus doar copiii, a bătut nașul cu 5-1 (nr. – 5-2), că avea nevoie. Păi, ce, a trebuit să îmi spună mie nașul, să îmi spună Hagi ceva? Păi, eu îl ajut pe nașul meu, mă! Poți să te dai peste cap tu, eu am posibilitatea să îl ajut pe nașul meu, îl ajut și l-am ajutat, țineți minte.

Păi, Reghe că el nu face așa ceva. Ce vorbești, mă? I-am spus lui MM, mi se pare că el era atunci, i-am spus: „Bă, tu te duci cu pancarta și faci schimbările pe care le zic dacă nu conduce nașul și asta este echipa pe care o dai, tu o dai, nu antrenorul. Echipa asta iese cu copiii”. Păi, dacă eu nu pot să îl ajut pe nașul meu și nu îl ajut înseamnă că eu sunt criminal, mă! Cum să fac împotriva nașului meu când nu am niciun interes”, a mai povestit Gigi Becali, conform aceleiași surse, uluitorul moment din 2013.